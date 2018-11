Así fue el concierto de Roger Waters en Bogotá

La espera acabó. Bogotá vivió uno de los conciertos más esperados por miles de fanáticos del rock con una presentación impecable de Roger Waters.

Más de 35.000 personas vivieron un espectáculo cargado de música y mensajes en un concierto que muchos esperaban hace años. Acompañado de una gigantesca producción, Roger Waters tocó junto a su banda durante dos horas y media.

El concierto comenzó con Speak To Me y prosiguió con Breathe. El momento más emocionante de la noche fue cuando la banda tocó Another Brick in The Wall junto al Colectivo Mov-Tómico, grupo de danza infantil de la Fundación Crea del Idartes.

La segunda parte trajo a escena las chimeneas de la portada del disco Animals, que sobresalían del estadio y daban paso a un cerdo que flotó por los aires con el mensaje “SEAN HUMANOS”.

Hacia el final del espectáculo, Waters expresó que recibió varias cartas de estudiantes manifestando el contexto actual de la educación pública en el país, y mostró su apoyo levantando una bandera que rezaba: “We do need more education – Sí necesitamos más educación”, regalo de los estudiantes de Colombia. A la vez manifestó: “Pido al Gobierno de Colombia educación superior gratuita para todos los ciudadanos, sin importar cuánto dinero tienen sus padres”.

Así se cumplió uno de los conciertos que los asistentes califican desde ya como uno de los más memorables que se han celebrado en el país.

También le puede interesar: ¿Ir de concierto cada dos semana puede alargar la vida?