“Soy un comelón que le gusta contar sus experiencias”: Tulio Zuloaga

Ha vendido más de 1 millón de hamburguesas, 616.000 rollos de sushi y ahora vuelve con un reto para dar a conocer los mejores cocteles y bares de Bogotá.

Durante los noventa fue la apuesta musical de Discos Fuentes. Luego la vida lo llevó a trabajar en la industria automotriz, presentar programas gastronómicos y luego a convertirse en uno de los promotores gastronómicos más importantes del país. Conversamos con Tulio Zuloaga, el creador de Burguer Master, Pizza Master y Sushi Master, y que ahora llega con Cocktail Challenge, que durante dos fines de semana (15 al 17 y 22 al 24 de noviembre) se hará en Bogotá, Barranquilla y Medellín.

Para más información de los bares participantes visite este link

¿Cómo comenzó el amor por la gastronomía?

Empezó desde muy pequeño, parte de mi familia es española, entonces desde muy pequeño me interesó la comida de este país y los vinos. Ya había una afinidad por la comida. Durante un tiempo fui vegetariano, lo que también me ayudó a explorar otras opciones de comida.

¿Cuándo vio que este amor se podía transformar en algo más?

Cuando comenzó todo este boom mediático de la cocina en la televisión, de programas como el de Anthony Bourdain y por este estilo, un canal de Medellín me propuso hacer un programa de gastronomía en Colombia. Por descarte quedé yo, porque ya había hecho televisión y amaba la cocina, así que fueron a donde yo trabajaba y me ofrecieron el proyecto. Se trataba de un proyecto gastronómico con total libertad para hacerlo así que decidí tomar la oportunidad. Se llamaba Gastrosofía y con él descubrí todo lo que había detrás de la gastronomía.

¿Qué aprendió con ese programa?

Aprendí sobre las técnicas, tipos de comida, restaurantes, tradiciones y muchas más cosas. Cuando uno aprende de comida tiene la posibilidad de ser feliz tres veces al día: desayuno, almuerzo y comida. Por ahí me fui hasta dar con lo que es hoy Tulio Recomienda.

¿Ahí nació la idea de Tulio Recomienda?

Realmente lo que hice primero fue una página para recomendar vinos. Se llamaba soyvinos.com, compre una plataforma que se parecía mucho a Facebook y lo que hacíamos era dar clases para catar vinos. Con el tiempo mis amigos empezaron a preguntarme qué les recomendaba para ir comer, así que monte un grupo de BlackBerry y mandaba mensajes de restaurantes. Luego pase a Facebook y empecé a escribir historias que con el tiempo se fueron convirtiendo en un tema muy bacano.

Yo me preguntaba qué pasaba si la persona no tiene la capacidad económica para ir a un restaurante o está de visita en una ciudad y quiere ir a comer a algún sitio bueno. Por eso decidí hacer recomendaciones tan específicas, que la gente solo con leerla pueda decir que casi vivió la experiencia.

¿Y lo hacía con un sector especial de restaurantes?

Pues yo puedo hablar del restaurante más “pupi” un día o del restaurante más callejero al otro día.

O sea que está pendiente de toda la movida gastronómica de las ciudades…

Sí, esa es la idea. Para mi es un estilo de vida y eso es lo que me terminó llevando a crear los Masters. Me interesa que las personas conozcan lo que está pasando y que prueben otras cosas, que su opinión pueda crecer. Por ejemplo algunos amigos me decían que habían probado la mejor hamburguesa de tal ciudad, pero solo habían probado tres. Para saber cuál es la mejor hay que probar por lo menos 30, ahí también se fue configurando la idea de Burguer Master.

¿Cómo hace para monitorear todo lo que pasa gastronómica en las ciudades?

Los restaurantes me invitan y yo estoy todo el día buscando en internet qué es lo que está pasando. Digamos en Medellín tengo más de 700 invitaciones en fila, porque los restaurantes quieren mostrar sus propuestas. A la semana visito alrededor de catorce restaurantes en toda colombia, dependiendo de dónde me encuentre. Pero generalmente termino escribiendo sobre tres o cuatro que pueden ser realmente sorprendentes.

¿Qué es lo que hace especial un restaurante o cómo sabes que puede ser un éxito?

Cuando yo salgo del restaurante y quiero volver. Para mí eso es lo más importante. La experiencia también es muy importante. La forma cómo te tratan, cómo sirven la comida, el amor con el que trabajan también son factores muy importantes.

Ya ha hecho Burguer Master, Pizza Master, Sushi Master… ¿Cuál podría ser el próximo?

Realmente desde que se creó solo pensé en hacer el Burguer y Pizza Master. Para hacer el Sushi Master me negué un año y medio, pero la gente en las redes me decían que lo hiciera y me daba mucho miedo, porque el sushi no es una comida tan universal como la hamburguesa o la pizza. Sin embargo, la gente me convenció y fue la sorpresa más grande, hasta este momento creo que ha sido el festival que más ha vendido en porcentaje, lo que fue una sorpresa porque no le teníamos mucha fe.

¿Entonces, qué podremos esperar en el Cocktail Challenge?

Me metí en este Cocktail challenge con la gente de Buchanan’s y Discovery Channel porque me pareció una propuesta interesante. No es comida, pero le va a permitir a la gente probar cocteles de calidad a muy buen precio y conocer más acerca de esto. Las personas se van a poder dar cuenta la diferencia de un coctel hecho por un buen bartender y con ingredientes de calidad a uno que se puede tomar en un sitio cualquiera.