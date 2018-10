¿Estar de mal humor nos hace más productivos?

Parece que amanecer de “mal genio” puede ayudarnos a mejorar nuestra productividad en el trabajo.

Se ha dicho que estar enfadado nos distrae de nuestras obligaciones y hace que nos concentremos poco en las tareas diarias. Sin embargo, una investigación asegura lo contrario.

El estudio Does mood help or hinder executive functions? Reactivity may be the key, hecho por la profesora Tara McAuley, de la Universidad de Waterloo, sugiere que estar de buen humor puede obstaculizar la gestión del tiempo, mientras que las personas de mal humor lo hacen de mejor forma.

Para probar su hipótesis, la investigación contó con la participación de 95 personas, cada una de las cuales completó nueve tareas y cuestionarios, que medían la interacción entre su estado de ánimo, las reacciones a estímulos emocionales y retos laborales que involucraban memoria y análisis.

El objetivo principal era ver la reactividad emocional de las personas. A partir de ahí dividieron el grupo en dos tipos de personas: los individuos de alta reactividad y los de baja reactividad. El primer grupo se refería a personas con respuestas emocionales rápidas e intensas y que podían exteriorizar sus sentimientos de manera más fácil. Del otro lado estaban las personas a las que les cuesta demostrar esos sentimientos y cuyas respuestas son más tranquilas ante los estímulos que experimentaban.

Durante el estudio, los extrovertidos fueron más eficientes en las tareas que requerían más concentración cuando estaban enojados, mientras que las personas de baja reactividad mostraban lo contrario.

La profesora McAuley aseguró que los resultados del estudio muestran que hay personas a las que el mal humor les ayuda a perfeccionar cierto tipo de habilidades de pensamiento, importantes para la vida cotidiana.

Sin embargo, también advirtió que estos resultados deberían tomarse en serio. “La gente no debería interpretar los resultados como si creyeran que está bien perder el control o reaccionar de forma exagerada, o estar malhumorado todo el tiempo”, advierte la profesora, ya que el mal humor también podría repercutir en afecciones cardíacas (aumento de presión arterial, ritmo cardiaco,etc) o aumento en los niveles de estrés.

Y aunque la ciencia lo diga y usted sea más efectivo en una tarea específica cuando está de mal humor, es válido preguntarse si ¿vale la pena amargarse el día entero para cumplir con su trabajo?