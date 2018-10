Guillermo Del Toro dirigirá versión musical de Pinocho en Netflix

A través de su cuenta de Twitter, la plataforma de películas dio a conocer la noticia que tiene fascinados a los espectadores que anhelan ver a Pinocho en este formato.

Agregó Netflix que el aclamado director y ganador de premios de la Academia no solo la producirá, sino que también escribirá y producirá la nueva versión musical de este clásico infantil de todos los tiempos, escrito originalmente por Carlo Collodi y que cuenta la historia de un titiritero de nombre Gepeto que da vida a su marioneta favorita, el inquieto y curioso Pinocho.

En su tuit, Netflix informó que el director mexicano reaccionó a la noticia señalando que: “Desde que tengo memoria he querido hacer esta película”.

Breaking Guillermo del Toro news: The Academy Award-winning filmmaker will write, produce, and direct a stop motion musical version of Pinocchio for Netflix. Del Toro explained, “I’ve wanted to make this movie for as long as I can remember.” Jiminy Cricket! pic.twitter.com/25cVRITSrT

— Netflix Film (@NetflixFilm) 22 de octubre de 2018