Colombia quiere ser el pentacampeón mundial de Danza Árabe

Diners conversó con Antonina Canal, directora de la academia Prem Shakti que representará al país en el mundial celebrado en Egipto.

Los colombianos estamos hechos para romper paradigmas. Así nos sucedió en el fútbol, cuando técnicos como José Mourinho no pensaban que íbamos a clasificar, y llegamos a octavos de final; o cuando subestimaron a nuestros deportistas en los pasados juegos panamericanos en los que se llevaron el primer lugar sobre potencias como Brasil, Venezuela y Argentina.

Ahora, una vez más, nuestros compatriotas nos siguen dando sorpresas en el exterior. A falta de un mundial de fútbol, 28 colombianas, formadas en un sistema que combina la danza árabe y la liberación de la mente (Prem Shakti), serán las encargadas de representar al país en un mundial de danza árabe, celebrado en El Cairo.

“El mundial tiene más de 2000 participantes de todos los rincones del mundo. Es una competencia exigente, las rusas y las asiáticas son las más intensas, pero nuestra representación colombiana es única. Nuestras chicas se cambian en 40 segundos y tienen dominados los bailes de candelabros, velos, abanicos, todos”, comenta Antonina Canal, creadora del sistema Prem Shakti y la academia de Danza Árabe que lleva su nombre desde 1999.

Entre tanto, los demás países ven a Colombia como un participante de respeto. Sin embargo, no siempre fue así: “Nosotras hemos asistido al mundial durante 16 años, de los que perdimos 12. La gente pensaba que nosotros somos eramos solo salsa y latino, pero después de ganar durante cuatro años (2012, 2013, 2014, 2016), nos convertimos en una potencia”, dice Canal.

El secreto, según Canal, es que las colombianas tienen al carisma como valor agregado y un sistema que libera los chakras de las mujeres quienes lo practican. “Las rusas y las asiáticas pueden ser las mejores. Sin embargo, en esta competencia no solo se trata de mover la cadera, sino que se note el trabajo espiritual”.

Cuando mi mamá me fue a bautizar me quería poner 20 nombres, pero el notario el dijo que no podía, así que solo me puso tres: Antonina Andrea Paola.

El mundial, al igual que cualquier otra competencia, exige la mayor concentración y entrega de quienes asisten. Las bailarinas llegan una semana antes a Egipto para aclimatarse y conocer la cultura y la historia del país. Luego ensayan y la semana de la competencia se preparan para bailar de 7 a 3 a.m.

“Nosotras nos preparamos para todas las categorías como folclore árabe, danzas tradicionales de Egipto, candelabro, bastón, chinchines, clásico egipcio, alas de isis y fusión donde nos reinventamos año tras año. En 2018, por ejemplo, vamos con flamenco árabe”, cuenta Canal.

Los encargados de elegir a las ganadoras son ocho maestros de danza árabe, de 80 años cada uno, junto con un jurado internacional conformado por la colombiana Antonina Canal, una estadounidense y una asiática.

Colombia tiene altas posibilidades de llevarse el mundial, aunque Canal recuerda que los egipcios son los más creativos, mientras que los más técnicos son Japón, Rusia, China y Corea del Sur; y Brasil es nuestra competencia directa porque a ellas, al igual que las colombianas, se les facilita el carisma y compartir con el público.

¿Quién está detrás del éxito de Colombia en este Mundial?

Cuando un colombiano quiere romper paradigmas y estereotipos nadie lo detiene. Este es el vivo ejemplo de Antonina Canal, una bogotana que sabe bailar mejor que cualquier barranquillera y que además vio en la danza árabe una vía para ayudar a las colombianas.

Las bailarinas llegan una semana antes del mundial para aclimatarse, conocer el país y la cultura.

Este sentimiento nació de su madre, quien la tuvo a los 18 años y le inculcó que fuera libre en la vida. Siguiendo este consejo, Canal decidió viajar a la India a los 17, de ahí pasó a Egipto y Turquía para aprender sobre la danza y meditación. También estudió Arte y Literatura en Nueva York.

Por otro lado, estudió Aura-Soma, una terapia de sanación a través de color creada en Inglaterra. Y por si fuera poco, durante cuatro años, se dedicó a estudiar el cerebro a través de la Escuela de Física Cuántica en Seattle (Estados Unidos).

“Este último me ayudó a comprender la síntesis científica del cerebro y la espiritualidad, a la que los hindúes llaman iluminación, pero visto desde el punto científico”, comenta.

Gracias a todos sus estudios y experiencia en Medio Oriente, Canal fundó la Academia Prem Shakti en 1999, y que ha logrado conquistar a propios y extraños con su método.

¿Cómo funciona?

Dicen que los ‘cachacos’ nos domina el hemisferio izquierdo, que controla lo racional, el trabajo, los números, mientras que el derecho, que domina lo creativo y sensual, está en un estado de reposo.

Sin embargo, este sistema Prem Shakti, que tiene a las colombianas como favoritas para el Mundial de Danza Árabe, funciona para todas las personas que se atrevan a explorar su mente y cuerpo.

Antonina será jurado en este Mundial junto con una asiática y un estadounidense.

Creo que toda mi vida ha sido de romper esquemas, se trata de desbloquear el hemisferio izquierdo, que es el que dicen que es lineal, racional, el que va del trabajo a la casa, que es un poco la educación al occidente, y el derecho el creativo y sensual.

“La otra vez una señora envió a su hijita y se quedó mirando toda la clase con ganas de entrar y bailar. Entonces digamos que lo lindo del sistema es que empiezas sentado en el piso, en círculo, ni más adelante, ni más atrás, rompemos las líneas que vienen del colegio, la universidad y el trabajo”.

¿Cuál es el secreto del éxito?

Bailar, en la sociedad occidental, se convirtió en un rito en el que tanto hombres como mujeres están preocupados por bailar bien y llamar la atención. En cambio en la Danza Árabe la idea es soltar el cuerpo y la mente, o como dice Canal: “prefiero verlas felices y descoordinadas, que perfectas y rígidas”.

¿Cómo es una clase para principiantes?

Son 15 minutos de meditación, masaje y calentamiento; 60 de danza, tambora, desbloqueo y mover el pelo; y 10 minutos de relajación profunda. Entonces cuando salen quedan como livianas, felices y empiezan a ver su resultado en la casa. Tengo esposos que llegan y dicen: “te dejo aquí a mi esposa y mis hijas para la que les quites la ‘cantaleta’, porque salen relajadas y felices”. Esto más que una clase es una experiencia.