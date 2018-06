¿Por qué es difícil hacer amigos después de los 30 años?

No importa si usted es de Bogotá, Barranquilla o de cualquier parte del mundo, según este estudio de la Universidad de Carolina del Norte es natural.

“Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro”, reza un antiguo dicho judío que exalta el valor de esta persona que no tiene nada que ver con la familia, pero que acompaña en los buenos y malos momentos. Sin embargo, parece que después de los 30 esta persona se desvanece y ya no resulta tan importante como en la adolescencia o a principio de los 20 años.

Este fenómeno llamó la curiosidad de varios psicólogos y científicos que se dieron la tarea de estudiar a hombres y mujeres de 30 a 50 años, para conocer por qué existe un desinterés en hacer amigos después de esta edad.

El Real Simple and the Families and Work Institute, de los Estados Unidos, estudió el tiempo libre de 3230 hombres y mujeres, y encontró que una persona promedio, que trabaja 8 horas diarias y está casado o debe responder por su familia, tiene menos de 90 minutos libres día a día, tiempo que no alcanza para hacer nuevos amigos.

Por otro lado, la psicóloga Laura L. Carstensen, directora del Stanford Center on Longevity (California, Estados Unidos), reveló que las personas mayores de 30 años deciden dejar de interactuar con nuevas personas, pues, psicológicamente, ya no necesitan desarrollar más esta habilidad.

“Las personas mayores de 30 años están enfocados en cuidar su nivel emocional. Ya no están tan interesado en salir tan seguido a reuniones, sino en pasar más tiempo con su pareja o con sus hijos”, cuenta Carstensen.

Entre tanto, la doctora Rebecca G. Adams, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, explicó que pasados los 30, las personas pierden tres condiciones básicas para hacer un nuevo amigo: la confianza en otra persona; compartir constantemente con ella y tener proximidad.

Tal vez en este momento esté haciendo memoria y estará diciendo: ‘yo tengo más de 30 y he hecho amigos nuevos’. Tal vez sea cierto, pero ¿es una amistad que pueda decir que es para toda la vida?

Adams encontró que sus pacientes, aunque hacían amigos en el trabajo existían límites para consolidar una amistad sólida. “Los colegas de trabajo son reasignados, cambian de empleo y existe una competitividad latente, lo que trunca cualquier indicio de amistad”, comenta la psicóloga.

Otro factor que complica a hacer nuevos amigos, quiéralo o no, es su pareja. Su esposa, novia o acompañante hace que la decisión de tener un nuevo amigo sea por los dos. “Debe estar preocupado de que a tu pareja le caiga bien tu nuevo amigo”.

Finalmente, la doctora Carstensen explica que hacer amigos hace parte de una habilidad natural que se pierde por el tiempo. “En el jardín, en el colegio y la universidad, usted busca descubrir quién es, a qué pertenece y dónde encaja mejor. Después, usted encuentra a las personas que lo acompañarán por el resto de su vida”, concluye.

