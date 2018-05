Entrevista con Jenna Elfman, de Fear the walking dead

Diners conversó con la actriz, famosa por su personaje en la serie de los noventas Dharma & Greg, quien se unió al elenco de Fear the walking dead en su cuarta temporada.

¿Cómo es el reto de entrar a una serie establecida en su cuarta temporada?

No es difícil, es más bien emocionante porque el programa está pasando por una reestructuración creativa con nueva fotografía, nuevos editores, nuevos directores, un elenco nuevo y un personaje que viene de The walking dead. Así que es más bien emocionante. Es agradablemente abrumador, porque hay mucho por aprender, por lo que no solo es un programa muy grande; es un universo muy grande.

Lea también: Fear the walking dead revivió mi amor por los zombies

¿Van a tener más personajes invitados de The walking dead?

No lo sé, y créeme, he tratado de obtener más información pero nadie me quiere contar! (risas)

Usted es una actriz más conocida por sus papeles de comedia. Cómo se enfrentó a un género tan distinto en FTWD?

Bueno, siempre que me enfrento a la comedia simplemente pienso en crear un personaje. Es la kinesiología del tiempo, el ritmo, la comunicación… en comedia sobre todo hay un ritmo muy específico.

En esto es diferente, creo que simplemente tengo que apoyarme en la condición humana y no tengo que saltar a alcanzar un chiste. Solo estoy quieta, comunico, experimento, y me apoyo en las emociones: las experimento completamente.

Hay que estar completamente presente en la escena, y es algo que estaba buscando creativamente en mi vida.

Hay quienes comparan las filmaciones con campamentos de verano porque deben dejar la ciudad y pasar un tiempo alejados de todo y conviviendo con sus compañeros de escena. ¿Fue así para usted?

Bueno, yo tengo dos hijos pequeños que todavía estoy criando, así que no puedo irme tan tranquilamente sin responsabilidad. Tuve que viajar todos los fines de semana a Los Ángeles, pasar 24 horas allá, ir a los juegos de beisbol de mis hijos y correr de regreso. Cualquier día libre que tenía lo pasaba en casa con mis hijos.

La forma de mi vida no me permite sentirlo así. Pero sí es supremamente satisfactorio poder estar trabajando con personas tan talentosas. La demostración de competencia en cada departamento es abrumadora.

Cuéntenos un poco de su personaje.

Claro. Mi personaje llegó a FTWD con un estado emocional muy difícil, está traumatizada. No podemos saber inmediatamente por qué, y durante la temporada se ve qué es lo que lleva en el corazón y por qué es como es. Es muy dudosa y reacia a pertenecer a cualquier grupo; ella no se siente cómoda con la gente. Está en un viaje de “ser o no ser”, y entrar en contacto con los distintos personajes le afecta de cierta manera.

¿Cómo se relaciona usted con su personaje? ¿Qué parte de su personalidad se conecta con ella?

Creo que la belleza de ser artistas es que tenemos una imaginación muy poderosa y podemos usarla a discreción. Siempre hay elementos de la personalidad, pero podría ser una millonésima de mí, y luego con mi imaginación creo un universo.

Fear the walking dead puede verse todos los domingos a las 10:00 p.m. por el canal AMC