¿Quién es la persona ideal para casarse?

La Escuela de Economía de Vancouver reveló la pareja ideal para toda la vida, escogiendo entre el novio, el mejor amigo y la persona que conoció por redes sociales. Descubra aquí quién es.

¿Está buscando un amor para toda la vida? Tal vez está pensando en casarse con la persona con la que está saliendo en este momento o simplemente está esperando a que llegue la indicada.

Como se trata de una búsqueda tan difícil, la Escuela de Economía de Vancouver investigó al respecto. Con encuestas a más de 30 mil personas en el Reino Unido, los doctores de psicología encontraron que la persona ideal es: el mejor amigo.

Sin embargo, antes de sacar a sus amigos de la “friendzone” o de dañar todas sus amistades tratando de pasar a “algo más”, fíjese que el sentimiento de atracción sea mutuo. Según las entrevistas realizadas por los doctores, el 70% de los encuestados aseguraron haberse casado con su mejor amigo y que el sentimiento empezó como algo mínimo y creció conforme avanzó la relación matrimonial.

Las otras parejas, por su parte, revelaron que se casaron con alguien que conocieron en redes sociales (Facebook y Twitter; no estudiaron aplicaciones como Tinder o Grindr) y otros con una persona que le presentaron en una fiesta o reunión. Estas personas revelaron que se habían divorciado, que no eran felices e incluso que fue una mala decisión.

Por eso, los doctores Shawn Grover y John F. Helliwell reunieron las siguientes razones:

La amistad genera cercanía: Los amigos hablan de temas y otras cosas que nunca se hablarían con una persona en relación de noviazgo. Este hecho genera que las amistades conozca lo bueno y lo malo de la persona. Por eso no hay sorpresas cuando se declaran.

Estabilidad: Grover y Halliwell aseguran que las parejas casadas con sus mejores amigos tienen niveles más bajos de cortisol, conocida también como la hormona que se libera ante situaciones de estrés.

Esto se debe a que estas parejas tienen más confianza entre sí y un mismo estilo de vida.

Trabajo en equipo: Los investigadores encontraron que estas parejas son más felices que las divorciadas e incluso que las personas solteras. Esto se debe a que las parejas casadas con los amigos trabajan en lo que realmente quieren como pareja, porque tienen objetivos compartidos.

Mejor rendimiento: “La diferencia entre una pareja de amigos y otra de amantes es que el principio empiezan con el mismo deseo, pero en la única que se mantiene estable es en la de amistad, porque no solo buscan satisfacer eróticamente, sino también emocional”, contó Halliwell en el estudio.

Si usted no tiene una relación con su mejor amigo, no se preocupe, pues los investigadores coinciden en que la amistad se puede forjar durante la relación. En otros palabras, sea sincero y comparta detalles reales de su vida, no el ideal que construyó para ser más atractivo. Eso sí, no pierda los pequeños detalles mágicos del noviazgo, como lo recomiendan tanto expertos como las parejas encuestadas.