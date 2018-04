Maluma: “Me siento muy honrado de cantar ‘Colors’, la canción oficial del mundial”

El cantante antioqueño presentó en Bogotá la canción oficial de Rusia 2018.

Maluma puso a vibrar a más de 5 mil fanáticos en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero no en un concierto suyo, sino como parte de la gira de la Copa Mundo organizada por Coca-Cola. El cantante de 24 años interpretó sus mayores éxitos, como Corazón, Felices los cuatro y, por supuesto, ‘Colors’, el himno de Rusia 2018.

“Desde muy niño soñaba con estar en un mundial y hoy tengo la oportunidad de juntar mis dos pasiones, como lo son, el fútbol y la música. Aunque no estaré en un estadio jugando, podré llevar mi talento a Rusia con esta increíble canción”, reveló el antioqueño, quien compartió su emoción por hacer parte del mundial de la FIFA celebrado en Rusia.

‘Colors’, compuesta por el estadounidense Jason Derulo, invita a romper las barreras y creer que somos una sola raza que se reúne para celebrar la fiesta del mundial. Maluma, por su parte, hará la versión para Latinoamérica en la que canta: “Tantos países/ mismas raíces baby/ que juntos vienen a cantar/ Goool”.

Por otro lado, el cantante de música urbana reveló su equipo de ensueño y contra quién le gustaría que la Selección Colombia se enfrentará en una final de la Copa Mundial Rusia 2018.

“David Ospina sí o sí debe estar en el arco, me parece un gran arquero. Me encanta el fútbol de Juan Fernando Quintero, jugué con él desde pequeño, al igual que con James Rodríguez que está en mi alineación, y con Falcao, la punta que nunca puede faltar. Eso sí, debo confesar que me gustaría que Colombia llegue a una final contra Brasil, sería lo mejor”, contó el colombiano.

Por último, Maluma reveló que está preparando un nuevo álbum que saldrá en mayo de 2018. “F. A. M. E., que significa fe, alma, música y esencia, es el nombre de mi nuevo proyecto del que hasta ahora han podido escuchar El Préstamo. Les puedo adelantar que está cargado de grandes colaboraciones y nueva música para todo el mundo”.