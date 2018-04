Dos verdades crudas sobre el medioambiente

ENG/ESP Colombia is currently undergoing an environmental disaster because of a crude oil spill. This crisis has been going on for three weeks, without effective action from Ecopetrol, the main Colombian oil company, and clear causer of this disaster. Just imagine what three weeks of oil spill (around 24,000 barrels of oil) mean to nature and people in that region. This is a clear consequence of irresponsible exploitation of natural resources and it needs to stop. Feel free to share. #stopfracking #natureovermoney Colombia lleva tres semanas de crisis ambiental debido a un derrame de petróleo. Este desastre ecológico no ha tenido atención efectiva por parte de Ecopetrol, la principal compañía petrolera colombiana, y responsable clara de este desastre. Imagina lo que significan tres semanas de derrame de petróleo (cerca de 24000 barriles) para la naturaleza y la gente de la región. Esta crisis es sólo un ejemplo de las consecuencias que trae la explotación irresponsable de los recursos naturales. #noalfracking #lanaturalezaprimero #noalamegamineria #ecopetrol

