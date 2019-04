Larga vida a Jack Nicholson

Este 22 de abril el prolífico actor cumple 82 años. Aquí repasamos algunas de sus mejores películas y curiosidades.

Decir que Jack Nicholson es uno de los actores más grandes de la industria del cine es mencionar sólo una parte de su vida. Sin embargo, decir que nació el 22 de abril de 1937 en la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos), en donde creció pensando que su abuela era su madre, y que la mujer, que quería abortarlo, era su hermana mayor, es el principio distópico que sólo pudo haber tenido este purista del cine hollywoodense.

Con 17 años dejó a sus abuelos y a su ‘hermana’ para probar suerte en los estudios de Metro Golden Mayer en Los Ángeles. Allí consiguió un puesto como ayudante en el Departamento de Animación. Más adelante, Nicholson estudió Arte Dramático en el Players Ring Theatre, donde fue compañero del Roger Corman (director de Two to Tango, 1989) y James Coburn (The Magnificent Seven, 1960).

A final de los años 50, Nicholson entró al mundo de la televisión como actor, productor y director de series de bajo presupuesto como The Cry Baby Killer (1958), To Soon to Love (1960) y la película Easy Rider (1969), que le sirvió para tener su primera nominación en los premios Oscar como Mejor Actor de Reparto.

En 1974, cuando Nicholson tenía 37 años se enteró de que su ‘hermana’ era en realidad su madre biológica. Hasta ese año el actor pensó que sus abuelos eran sus padres, de no haber sido por un reportaje de la revista Time. Luego de ese sacudón, el estadounidense cosechó varias películas como director como Drive, He Said (1972), Camino del sur (1978) y The Two Jakes (1990), todas se caracterizan por ser de suspenso, drama o terror, géneros de su preferencia.

Sin embargo, la actuación siempre fue su primer amor y por ello, ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ (1975), le dio su primer Oscar y Globo de Oro como Mejor Actor. Por otro lado, Nicholson ha sido nominado a los Premios de la Academia en cinco décadas diferentes: En 1960 con Easy Rider; 1970 Five Easy Pieces; 1980 Terms of Endearment (ganador); 1992 As Good as It Gets (ganador) y 2000 con About Schmidt.

Entre otras curiosidades, Nicholson ostenta una de las colecciones de arte mejor evaluadas de Estados Unidos (100 millones de dólares), en las que hay pinturas de Andy Warhol y Picasso. También es un fanático declarado de la música de Louis Armstrong y Bob Dylan.

En 2013, la prensa corrió el rumor de que Nicholson se iba a retirar del cine por problemas de Alzheimer, información que fue desmentida por Maria Shriver, amiga del actor. Por otro lado, Hollywood Reporter aseguró que el actor de 80 años se está preparando para ser el próximo protagonista de la adaptación americana de Toni Erdman, comedia alemana que estuvo nominada a los Oscar 2017 y que Paramount Pictures planea estrenar a finales de 2018.

Mientras se confirman los rumores de su regreso, vea aquí las cinco películas que definieron la carrera de Jack Nicholson.

Easy Rider (1969)

Dirigida e interpretada por Dennis Hopper, junto a Jack Nicholson y Peter Fonda, cuenta la historia de unos jóvenes que atraviesan los Estados Unidos para asistir al carnaval Mardi Gras. Para financiar el viaje deciden servir traficar con cocaína en la frontera con México. Nicholson, de 30 años, tuvo que pasar por la sala de maquillaje para aparentar más edad, ya que su papel estaba pensado para alguien de 42 años.

The Shining (1980)

Jack Nicholson interpreta a Jack Torrance, un escritor exalcohólico con trastornos mentales que trabaja como vigilante en un hotel en invierno, en el que llega una familia para hacerle mantenimiento. Esta historia está basada en la novela homónima de Stephen King (1977) y fue dirigida por Stanley Kubrick, quien desde que comenzó el proyecto tenía en mente a Nicholson para hacer de maniático, gracias a su papel en Easy Rider y One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

The Witches of Eastwick (1987)

Basada en la novela de John Updike y dirigida por George Miller, cuenta la historia de Jane Spofford (Susan Sarandon), Alexandra Medford (Cherilyn Sarkisian) y Sukie Rougemont (Michelle Pfeiffer), tres mujeres con habilidades mágicas que discuten sobre su hombre perfecto. Luego de esa charla una de ellas conoce a Daryl Van Horne (Jack Nicholson), un hombre que más adelante se revelaría como el diablo.

En principio, el papel estaba pensado para Bill Murray, actor que lo desechó. Como segunda opción estaba Nicholson, quien aceptó de inmediato. Fue tal su entrega por el proyecto que estudió el libro de Infierno de Dante.

A Few Good Men (1992)

Dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore, cuenta la historia de dos abogados que defienden a dos marines acusados de matar a su compañero. La ley del silencio de los marines hace que los abogados le sea difícil encontrar a sus clientes inocentes. La cinta recibió cuatro premios Oscar (Mejor Película, Actor de Reparto, Sonido y Montaje). Entre las curiosidades, Reiner aseguró que la escena en la que se enfrente Cruise y Nicholson tuvo que ser filmada más de 40 veces porque Nicholson no soportaba la actuación de Cruise.

As Good as It Gets (1997)

Esta comedia romántica, dirigida por James L. Brooks, cuenta la historia de Melvin Udall (Jack Nicholson) un escritor famoso que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo, que lo aleja de cualquier relación sentimental. Situación que cambia cuando conoce a Carol Connelly (Helen Hunt), una camarera de la cual se enamora y que lo hace sacar su lado romántico.

As Good as It Gets es considerada como una de las mejores comedias de los noventa por varios aspectos claves dentro de la película. Por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo que tiene Udall es la cuarta enfermedad mental más diagnosticada en el mundo; Nicholson aprendió a tocar piano para interpretar ‘Always look on the bright side of life’ de Monty Python y de no haber sido por el cambio en la dirección de Mike Newell por James L. Brooks el reparto hubiera quedado así: Kevin Kline (Melvin Udall) y Holly Hunter (Carol Connelly) como actores principales.