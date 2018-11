Noviembre, el mes del bigote por la salud

Cada noviembre, desde hace nueve años, miles de hombres en todo el mundo se dejan crecer el bigote. Es el mes de Movember (moustache + november). ¿Qué esconden tras el mostacho?

Tener bigote un mes al año se ha convertido en una excelente excusa para hablar sobre la salud masculina a quienes pregunten, entre curiosos y divertidos: “¿Por qué ese nuevo look?”. Y también para recaudar fondos para investigaciones, sobre todo del cáncer de próstata.

El “bozo” no solo le da una dosis de humor a esta causa, sino que es visto como un símbolo masculino, algo así como el lazo rosado contra el cáncer de seno que se usa en octubre.

Frases como “cambiar el rostro de la salud masculina”, “Mo’s save lifes” (mostachos salvan vidas) o “grow a mo, save a bro” (deja crecer un mostacho, salva a un hermano) hacen parte del eslogan de esta campaña, que nació en Melbourne, Australia, gracias a un grupo de jóvenes decididos a comenzar un boom de conversaciones sobre los problemas de salud que afectan a los hombres, incluso los mentales, sumado a la valentía de decir “los chicos también lloramos”.

Aprovecharon además que el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre para celebrarlo todo el mes. Las fotos y noticias de su movimiento en la web se fueron extendiendo y hoy en día involucra a unos 32 países, y recauda más dinero para investigación en cáncer de próstata que ningún otro evento en el mundo.

Fue justo en Australia donde Julián Mora, biólogo colombiano, se unió a Movember hace cinco años. Encontró pequeñas comunidades incluidas en su universidad. Era algo muy social, se reunían a hacer fiestas, se volvió una tendencia entre jugadores de rugby y los barberos diseñaban los bigotes.

Era como un juego. “En Australia es muy fuerte la cultura de donar dinero. Los hombres arman un perfil en la página oficial de Movember y se crea una competencia sana por quién dona más”, explica.

Julián regresó a Colombia en 2009 y ese año volvió a dejarse su “mo” en noviembre, aunque no conociera a nadie más que lo hiciera. Trabajaba en un colegio. Los directivos no se podían rehusar, pero lo veían como un look muy estrafalario. Los niños preguntaban y se generaron conversaciones interesantes en el salón por fuera del currículum.

“No se sentían en clase, sino hablando de hombre a hombre. No les decía ‘tienes que hacer esto’. Se logra más con el ejemplo”.

Al año siguiente, todo el colegio sabía por qué el profesor Mora se dejaba el bigote en noviembre y otros profesores se le unieron.

“A la mayoría de los estudiantes no les crecía aún el bigote, pero prometieron que cuando eso pasara se lo iban a dejar para Movember”. Y es que el mensaje debe ser para grandes y chicos.

Por eso este año la campaña tiene el lema “you gonna be a man, my son” (serás un hombre, hijo mío), en honor de la transferencia de sabiduría de generación en generación por los padres y maestros.

Bigotes a la colombiana

Movember empezó a tomar fuerza en Colombia desde el año pasado cuando un grupo de jóvenes armaron una propuesta para comenzar el movimiento en el país y se la enviaron a Movember España. Así se ganaron el aval. Cualquier grupo que quiera hacer algo en nombre de Movember debe tener autorización.

Ahora Movember Colombia es liderado por Miguel Jaramillo, Carlos Franco y David Padierna en Medellín, y Margarita Sarmiento y Manuel Peláez en Bogotá. Este mes tienen planeadas varias actividades con Medicáncer, adonde van parte de los fondos recaudados, como realizar tamizajes y charlas. También se celebrarán varias fiestas.

Por ejemplo el Movember Gala Party en Bogotá se hará en el bar Céntrico, habrá coronación de Miss Movember y Man of Movember o el que tenga el mejor bigote. Pero cualquiera puede participar, aunque no vaya a la parranda. Debe empezar el primer día de noviembre bien afeitado y dejar crecer su “mo” por todo el mes. No se valen barbas, ni “candados”.

Las chicas pueden jugar con falsos bozos. De hecho, Margarita, diseñadora colombiana y representante de la causa desde Canadá, elaboró accesorios inspirados en el Viejo Oeste a manera de símbolo. El dinero que se reúna con festejos y objetos irá a Movember para financiar la lucha contra el cáncer de próstata y la ayuda a las personas que no pueden pagar un tratamiento digno.

Las mujeres son parte fundamental de la campaña y se les llama Mo Sistas (hermanas del mostacho). Pueden ayudar “reclutando” Mo Bros, recogiendo fondos, participando en los eventos Movember y demostrando orgullo por los hombres saludables.

Además, se busca rescatar el verdadero concepto de masculinidad. Según opina Julián Mora: “Hay quienes piensan que no es de hombres hacerse un examen médico, sobre todo el de próstata. Creo que no se pierde la hombría por aceptar que uno también se puede enfermar o por ir al médico”. Por eso, como dice la campaña: ¡Arriba los bigotes!

6.500 hombres son diagnosticados Cada año en Colombia con cáncer de próstata.

Y, ¿su bigote?