Encuentre el lujo ilimitado en estos hoteles por todo el Caribe

Después de pensarlo un tiempo, Andrés decidió proponerle matrimonio a su novia. Así que planeó un viaje para que el momento fuera perfecto. Sin embargo, cuando llegó al restaurante del hotel en el que iba a hacerle la propuesta, se dio cuenta de que había niños corriendo por todo el lugar.

A su lado, una pareja intentaba calmar de mil formas el llanto del bebé que acababa de cumplir un par de meses. El ruido y la cantidad de personas no lo dejaron concentrarse; ella le preguntó si todo andaba bien, y Andrés, nervioso por la magnitud de la pregunta, y agobiado por la poca privacidad del lugar, le respondió que sí, que nada pasaba, que si ya sabía qué iban a ordenar para la cena. La sensación no pudo ser más frustrante. Frases como “debí pensar en otro lugar” aparecían en su mente y el momento se perdió.

Una de las tendencias en viajes y hotelería se ocupa, precisamente, de evitar que suceda este tipo de cosas. Cada vez más, los destinos de viajes segmentan el público que reciben y se especializan en un perfil específico de viajero, no solo para ofrecer un mejor servicio, sino para brindar opciones más acordes con lo que busca el turista. Por ejemplo, si el objetivo del viaje de Andrés era proponerle matrimonio a su pareja, seguramente un hotel que tenga como valores principales la privacidad y el romanticismo, sería el más adecuado.

Lo mismo ocurre si el viaje es con los amigos, donde el romanticismo pasa a un segundo plano, y buenos restaurantes, actividades deportivas y excelentes fiestas, por supuesto, tienden a convertirse en el foco. Caso contrario ocurre si viaja con su familia. Las opciones para el cuidado de los niños y el entretenimiento para los papás, las tías y la abuela deben ser la prioridad.

En ese orden de ideas, AMResorts, la empresa estadounidense que representa y agrupa a seis marcas de lujo de hoteles en el Caribe y Centroamérica (Zoëtry, Secrets, Breathless, Dreams, Now y Sunscape), encontró para cada marca un perfil de viajero definido con el fin de ofrecerle una experiencia que tiene en común algunas de las mejores playas del Caribe, como Akumal, en la Riviera Maya, y spas de clase mundial, para que cualquier experiencia que viva, la disfrute al máximo.

Para los románticos

Esta vez no hay niños corriendo por el restaurante; en cambio, hay velas pequeñas que ambientan el lugar, la música es suave y la luz tenue. No hay distracciones. Cualquiera de los quince hoteles ubicados en Costa Rica, Jamaica, México y República Dominicana, de la marca Secrets Resorts & Spa, le aseguran un ambiente así, en el que Andrés perfectamente puede pedir la mano a su novia, pues solo se admiten adultos.

Por otro lado, los hoteles de esta marca también resultan ideales para celebrar un aniversario o un plan de escape romántico, pues manejan un concepto de privacidad y exclusividad que se evidencia en el acceso a hermosas playas y lounges que crean un ambiente íntimo. Según el país y hotel que elija puede escoger paisajes montañosos junto al mar, como en Secrets Papagayo, Costa Rica, o disfrutar de un spa de 1570 m2 con 18 cabinas para tratamientos en Royal Beach, Punta Cana, hasta hoteles con arquitectura colonial británica en St. James Montego Bay (Jamaica). Estas propuestas tienen en común un servicio de lujo, con bebidas premium ilimitadas, servicio de habitación las 24 horas y planeación de fiestas.

En busca de desconexión y bienestar

Si prefiere desconectarse, una opción puede ser disfrutar de un método de relajación llamado talasoterapia, en Villa Rolandi, Isla Mujeres o Cancún. Se trata de una terapia que utiliza elementos como agua de mar, algas y barro, para restaurar el cuerpo. También hay otras opciones, como la del hotel Zoëtry Agua Punta Cana, donde puede deleitarse con baños de exfoliación, tanto para usted como para su pareja y compartir distintos tipos de masajes.

Los hoteles especializados en relajación con la marca Zoëtry Wellness & Spa Resorts están ubicados en México, República Dominicana y Jamaica. Otros beneficios para quienes le apuestan a mantener su figura y cuidarse incluso en las vacaciones, se encuentran, por ejemplo, en el Zoëtry Montego Bay, de Jamaica, que ofrece una propuesta de cenas gourmet a la carta, con amplias opciones de comida orgánica y una selección de bebidas sin alcohol. En otros hoteles de la marca, también puede contar con asesoramiento, si lo desea, de un nutricionista.

Viaje con amigos

¡Bienvenido a la fiesta! Así se presentan los hoteles Breathless Resorts & Spas, y no es para menos. Cada semana tienen programadas celebraciones únicas en sus diferentes opciones en Jamaica, México y República Dominicana. Fiestas brillantes, con temáticas de piratas o sobre El Gran Gatsby, eventos con máscaras, festejos en la piscina y hasta karaokes conforman la variedad de experiencias que, entre otras cosas, están definidas con bastante anticipación; por ejemplo, si viaja en junio, será el mes de las flores y sus fiestas estarán ambientadas en la década de 1970, o si elige octubre, la atmósfera será tipo Halloween y Oktoberfest, el festival alemán de la cerveza.

El diseño de estos hoteles maneja un concepto de espacios abiertos de bares, restaurantes y tiendas, donde los huéspedes pueden socializar y conocerse, como en Breathless Punta Cana Resort & Spa, en donde, además, pueden practicar deportes como windsurf, kayak o hacer kitesurfing. Otras alternativas también contemplan opciones en tenis, golf, billar y cabalgatas.

Con toda la familia

Viajar con los hijos es una de las experiencias más gratificantes para los padres. Tomar las primeras fotos de los niños en la playa, verlos jugar sobre las olas y disfrutando el sol como pocos, se traducen en recuerdos que difícilmente se borrarán. Sin embargo, en algún momento los padres también sienten que les gustaría un momento para ellos solos, ya sea para tomarse un trago, hablar tranquilamente, o para cenar, y en ese sentido Dreams Resorts & Spas, con presencia en Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá y, próximamente, en Puerto Rico, tiene un nutrido plan de actividades para los chicos entre 7 y 13 años.

En el hotel Dreams Tulum Resort & Spa (México), por ejemplo, las actividades para los niños pasan por recorrer el parque acuático Explorer´s Club, con seis toboganes y un área de juegos exterior; además, se ofrecen cursos de manualidades, se organizan concursos de búsqueda de tesoros, construcción de castillos de arena, senderismo y recorridos de la flora y fauna en el resort; también hay teatro y campamentos en la playa, en donde los niños pueden hacer amigos de todo el mundo mientras los padres cenan o realizan otra actividad. Cabe aclarar que durante todo el tiempo están bajo la supervisión de profesionales, y además, los padres recibirán un radiolocalizador de sus hijos para saber en qué lugar se encuentran.

Cuando los niños crecen, es posible que actividades como hacer castillos de arena y buscar tesoros no suenen tan atractivas, por eso los hoteles Now Resorts & Spas (México y República Dominicana), tienen un espacio exclusivo para jóvenes entre 13 y 17 años, llamado Core Zone for Teens. Deportes acuáticos, zona de videojuegos y un bar con snacks y bebidas sin alcohol son algunas de las opciones que, por ejemplo, se ofrecen en Now Amber, Puerto Vallarta.

Si después de conocer todas las alternativas que la cadena AMResorts le ofrece en hoteles de lujo en el Caribe y Centroamérica, le quedó sonando la idea de empacar maletas y hacer un gran primer viaje con su familia, no pase por alto revisar los planes de Sunscape Resorts & Spas, con opciones más accesibles en hoteles de cuatro estrellas (los mencionados antes son cinco estrellas). No hay restricción de edad, es tanto para quienes desean un escape romántico a Curazao, República Dominicana, Jamaica o México, como para quienes planean un viaje familiar con los tíos, los primos, amigos y para los niños, que también pueden disfrutar de espacios como el Explorer’s Club.