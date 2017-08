La primera mujer en visitar todos los países del mundo eligió sus 10 favoritos

"Machu Picchu is still the most wondrous place I've ever been to." said by @harmenvandervaart after taking this amazing picture…do you think so? // "Machu Picchu aún sigue siendo el lugar más maravilloso en el que he estado." dicho por @harmenvandervaart luego de tomar esta sorprendente foto…¿también piensas así? #Peru #Cusco #MachuPicchu #beautiful #amazing #instatravel #travel #MadeinPeru #bucketlist #instatravel #travelgram #voyage #bestintravel #gotogether #wanderlust #mustvisit #mustsee #instagood #photooftheday #VisitPeru #Perú #DiscoverYourselfInPeru #DescúbreteEnPerú

A post shared by Peru (@peru) on Aug 23, 2017 at 8:53am PDT