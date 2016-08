11 ‘gadgets’ para viajeros expertos

Aquí tenemos una lista de elementos necesarios e innecesarios para viajeros aventureros pero que no quieran improvisar más allá de los paisajes y el descanso.

1. Morral energético

Si está en un viaje e largas caminatas y necesita estar conectado, enviar fotos revisar correos y su celular necesita ser recargado, este morral es muy útil. Tiene una batería extraíble que se recarga y le da hasta dos veces carga a su celular y un puerto interno de USB.

La consigue en Amazon como Power Bag Pack.

2.Se ahogó el celular

Se mojó el celular por estar atravesando el río mientras hacía canopi o se cayó a la piscina en el paseo de la despedida de soltero de su amigo?

Pues Bheestie Bag Revive es la solución perfecta para solucionar el peor día de su vida. Si bien es cierto que lo puede dejar en arroz por unas horas y orar para que la solución casera funcione, no está de más tener este juguetico salvavidas que le ahorrará ponerse de rodillas. EN esta bolsita mágica se introduce el paciente por unas horas y es hasta 7 veces más eficaz que cualquier otro truco. No solo para celulares, le sirve para cámaras, ipads. Tiene versiones pequeñas y de gadgets grandes. Igual también consige la Bheestie protectora por si lo suyo es la prevención. Hasta 30 dolares cuestan. http://www.bheestie.com/

3.Mascota alimentada vía wifi

¿Se va de viaje y tiene que dejarle las llaves de su apartamento a una lista de familiares que no quedan muy felices de cuidarlo y alimentarlo? Pues bien, este aparato le ahorrara la pedidera de favores. Feed and Go es un plato inteligente que se puede manejar desde el celular, tienen varios compartimentos con la ración diaria del animalito. Es un poco costoso pero vale la pena la inversión. Igual no abuse de los días, pues los animalitos solos se deprimen sin compañía. www.feedandgo.com

4. Adaptadores de energía

Nunca sabe con qué voltaje se va a encontrar en Chile, Dubai o París? Peor aún no sabe ni tiene idea del asunto y a veces llega a su hotel a conectar el portátil y el enchufe parece el del teléfono? No olvide llevar un adaptador de carga o un par si tiene muchos aparato para conectar.

5.Lavadora de bolsillo

Se va de viaje a un lugar inhóspito y no puede llevar dos maletas llenas de ropa? Pues hay una solución a la mano. Una bolsa que le permite tener ropa siempre limpia aún en los lugares más lejanos. Son 6 pasos muy sencillos que permiten lavar la ropa en este sobre de plástico con detergente y demás. Si no se va de viaje tan lejos también es muy cómoda para lavar la ropa rápidamente y no tener que llevar tanto equipaje. https://thescrubba.com/

6. Hamaca/carpa

¿Se va de viaje a la playa pero hay muchos mosquitos y no le gustan las hamacas con mosquitero? ¿Tiene que llevar carpa y hamaca por que acampará también? Existe un 2 en 1 que le solucionará la vida. Una hamaca carpa, la puede colgar entre dos palmeras o la puede poner sobre la arena para pasar la noche una solución para dos requisitos en un viaje perfecto.

http://www.lawsonhammock.com/

7. Agua pura siempre

Cuando uno va a parques naturales es difícil cargar agua en botella todo el viaje y se toma el agua purificada con pastillas. También en muchas playas como Galápagos o Borneo el agua potable no es fácil de hallar. Así que este termo garantiza agua potable perpetua al alcance y sin peso extra en su equipaje. Funciona con una batería que garantiza que las bacterias y los virus se alejarán por completo del agua y la dejarán lista para consumo humano en solo 60 segundos.

Además tiene el sello de Camel Bak que siempre ha cuidado de la hidratación de los viajeros. http://www.camelbak.com/allclear

8.Para las arrugas

La ropa arrugada además de verse mal también lo hace sentir a uno incómodo. Por eso, nunca más pasaran los viajeros por este impasse porque esta mini plancha de vapor es tan pequeña que no se siente la carga en el viaje. Tan grande como un mouse resuelve los problemas de la ropa arrugada en los viajeros vanidosos y que necesitan buena presentación.

http://www.steamfast.com/

9.Toalla sin peso

Le gusta viajar pero ¿siempre tiene la duda de si habrá toallas en el lugar del hospedaje? Las toallas de secado rápido son una excelente solución. Son livianas, muy portables, secan rápido –por supuesto-, no generan olor ni humedad en la maleta. La marca http://www.naturehike.com/ tiene unas muy cómodas y económicas además con tecnología que no cría bacterias.

10.Toalla sin arena

La playa es lo mejor, pero cuando se regresa al hotel o la casa todo se llena de arena porque la toalla se trajo medio kilo entre las fibras, la arena se le pega. Este mat es perfecto para evitar este disgusto. Recomendado para todos los lugares donde haya arena y tierra, además se dobla fácilísimo y no pesa nada.

http://www.cgear-sandfree.com/products/sand-free-mats/sand-free-mat.html

11.Señal mágica para el celular

A veces los viajes nos impiden tener señal, por alguna razón. Pues este aparato fue creado después del huracán Katrina y permite que los iOS y los android tengan señal, para que en una emergencia sea fácil ser localizados. El radio es de 100 metros cerca al. No hay que abusar obviamente pues es para emergencias y no preocupar a personas cercanas si estamos lejos. Lo divertido de algunos viajes también es desconectarse. http://www.gotenna.com/

12. Cuchara/tenedor

Llevar cubiertos desechables pasó de moda hace mucho tiempo, no aguanta dejar basura en medio de la naturaleza, por eso este objeto ahorra la cuchara y el tenedor a la hora de disfrutar un estofado hecho sobre una fogata o alimentar a sus hijos mientras están subidos en algún vehículo de paso. http://www.lightmyfire.com/products/products/spork/spork-lefty.aspx

13. Jaboncito

Nunca está de más lavarse las manos pero mucho mejor si es con un jabón, pero ¿quién va a cargar en un camping una barra de jabón?, si es así usualmente se llenan de tierra y otras impurezas por eso este pequeño kit de hojitas de jabón es perfecto para cargar entre un bolsillo y mantener siempre la limpieza personal.

https://www.traveloutdoors.co.uk/highlander-active-wash/