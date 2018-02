Los grandes ganadores de los Bafta 2018

El domingo 18 de febrero, la Academia Británica de artes del Cine y Televisión entregó los premios BAFTA 2018, que reconoce lo mejor del séptimo arte en el Reino Unido. La premiación se desarrolló en el Royal Albert Hall, uno de los teatros más famosos de Londres.

A pesar de que ‘La forma del agua’ fue la película favorita del año con 12 nominaciones, ‘Tres anuncios por un crimen’ fue la más premiada de la noche, con mejor película, mejor guion, mejor película británica, mejor edición y mejor actriz para Fraces McDormand. Guillermo del Toro obtuvo su primer Bafta a mejor director y la ‘Forma del Agua’ se quedó con mejor diseño de producción y mejor banda sonora original.

El premio a mejor actor se lo llevó Gary Oldman, quien recibió su primer Bafta por su papel como Winston Churchill ‘Las horas más oscuras’, papel por el cual además obtuvo un Globo de Oro. La película también ganó premio a mejor maquillaje, pues la labor de convertir a Oldman en Churchill tomó cuatro horas diarias, y se considera que el trabajo fue excepcional.

Aquí la lista completa de los ganadores:



Mejor película

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor director

Guillermo Del Toro, The Shape of Water

Mejor actor

Gary Oldman, Darkest Hour

Mejor actriz

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actriz de reparto

Allison Janney, I, Tonya

Estrella en ascenso (voto del público)

Daniel Kaluuya

Mejor cinta animada

Coco

Mejor cortometraje animado

Poles Apart

Mejor película británica

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor música original

The Shape of Water

Mejor fotografía

Blade Runner 2049

Mejor diseño de vestuario

Phantom Thread

Mejor diseño de producción

The Shape of Water

Mejor película documental

I Am Not Your Negro

Mejor película en lengua extranjera

The Handmaiden

Mejor guión adaptado

Call Me by Your Name

Mejor guión original

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor edición

Baby Driver

Mejor sonido

Dunkirk