Quiz: ¿Es su piel más vieja que usted?

Publicado originalmente en la Revista Diners N. 312, marzo de 1996.

¿No duerme lo suficiente? ¿Se expone mucho tiempo a los rayos del sol? Su piel refleja cada cosa que usted haga –y aquellas que olvida hacer– en beneficio de su cuerpo. Llene este cuestionario y encuentre qué está tratando ella de decirle. Fue realizado por Melvin L. Elsom, directora médica del Centro de Dermatología de Nashville, Tennessee.

Cuando pellizca la piel de sus párpados inferiores, esta: Vuelve de inmediato a su lugar. Lentamente regresa a su lugar. Toma más de cinco segundos para acomodarse a su lugar. ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - El color de la piel de los párpados inferiores es: Oscura Rosada Del mismo color de las mejillas. ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Si accidentalmente se golpea el brazo: Se pone un poco morado. Se pone más morado de lo normal. No sucede nada. ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Cuando se aplica labial: Se fragmenta en líneas y los labios no lucen suaves. Realmente realza la apariencia de sus labios. No permanece y se forman arrugas de labial ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Comparados con la foto de bachillerato, sus labios: Lucen casi iguales. Lucen un poco más pequeños. Se ven secos y el labio inferior está un poco caído ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Consiga un espejo del tamaño de su cara. Acuéstese boca arriba y deje de colgar su cabeza por fuera de la cama. Cuando se mire al espejo: No hay ningún movimiento. Las mejillas se descuelgan hacia los ojos. Aparece una pequeña arruga alrededor de los ojos. ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Cuando se despierta, su piel: Luce seca y áspera. Se ve templada. Se ve suave ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Cuando se limpia el maquillaje: Su piel luce seca e irritada. Su piel se ve templada Es difícil limpiar el maquillaje por los poros y las líneas de la piel. ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Cuando pellizca la piel de la mano: Aparece una pequeña tensión e inmediatamente desaparece. Vuelve a su forma natural lentamente. La piel es tan tensa que usted no puede pellizcarla ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Cuando se maquilla los ojos: El maquillaje se adhiere fácilmente y cambia su apariencia. Sus párpados no le permiten ver con facilidad sus pestañas superiores. Hay algunas manchas en sus párpados. ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Cuando mira hacia arriba, su frente: Luce suave Se forman ligeras líneas horizontales Se forman fuertes líneas horizontales ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - La piel de su cuello: Tiene algunas machas o pecas en los lados Muestra un aumento de las líneas y el color de los lados Es de color parejo y luce suave ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - La parte superior de su pecho: Muestra una transición armónica del cuello al busto Tiene algunas pecas y líneas finas Tiene diferentes colores y texturas ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! -

5 formas de mantener su piel mas jovenz

Limite los baños solares: Exponerse demasiado tiempo al sol puede originar líneas finas, manchas de vejez, ruptura de venitas, aspereza, tonos amarillos y poros abiertos en la piel.

Asegúrese de protegerse, a sabiendas de que un bronceado puede envejecer la piel mucho mas rápido y que los rayos solares también incrementan las posibilidades desarrollar melanomas (cáncer en la piel) en un 700 por ciento.

Ejercítese regularmente: cuando usted está inactivo, su cuerpo disminuye la actividad circulatoria. Esto no solo disminuye el oxigeno en la sangre sino proceso de eliminación de toxinas en el cuerpo.

Con el tiempo, la regeneración decrece, permitiendo que las toxinas provenientes de la polución o el consumo de cigarrillo afecten mán mas la piel, la cual pierde su apariencia juvenil y rozagante y se vuelve opaca y fofa.

Consuma un suplemento vitamínico: Las siguientes vitaminas deben ser incluidas en la dieta diaria: A, que mantiene la adecuada regeneración de las células de la piel; Complejo B, que incrementa la habilidad de la piel para su reparación; la C, que restaura el colágeno y protege la piel de los efectos del sol; la E, que ayuda a destapar los poros para la piel respire mejor.

Proteja la piel de la resequedad causada por el frío intenso, cubriéndose las manos y la cara con guantes y pasa-montañas. Aplíquese, también, miel de petróleo antes de realizar actividades en bajas temperaturas.

Beba cerveza o vino moderadamente: Los estudios han demostrado que consumir diariamente uno o dos vasos de ocho onzas de cerveza o un vaso de cuatro onzas de vino rojo incrementa la actividad circulatoria y le da a la piel una apariencia suave, saludable y rosada.

Vitaminas en crema

Hasta hace pocos años, Retin-A y los humectantes con hidróxido de Alfa (AHA) eran la clave para mantener una piel con apariencia jovial. Ahora, los nuevos avances en los cuidados de la piel han producido un medicamento que no requiere prescripción médica: Vitamina C Serum (Suero de vitamina C).

Tras varios años de estudios, científicos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, descubrieron el año pasado la manera de estabilizar la vitamina C y hacerla disponible para aplicársela en la piel.