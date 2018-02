¿Qué tendencias debería probar este 2018?

Un blazer o cualquier prenda clásica, nunca me falla.

Un accesorio que sea único y divertido, para no pasar desapercibida.

¿Cuál es la prenda que no puede faltar en su armario?

¿Cuál es su red social favorita?

Instagram me permite seguir cuentas que me inspiran, y además la fotografía me apasiona.

La verdad me gustan todas, nunca podría elegir solo una.

Youtube, ya que hay todo de tipo de videos: divertidos, de cocina, manualidades, música, en un mundo de posibilidades.

Facebook, porque puedo encontrarlo todo y tener a todos mis amigos y familia.