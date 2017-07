¿Puede reconocer cada temporada de Game of Thrones con un gif?

Empezó la séptima temporada de Game of Thrones y con ella empezaron también la serie de preguntas que pasan por las cabezas de muchos: “¿Y ese quién es?”

“¿Qué fue lo que pasó con este otro?”, “¿Y ese por qué odia a esa?”. Recordar todas y cada una de las tramas de la prestigiosa serie de HBO es una cosa muy difícil, en especial si uno trata de determinar específicamente en qué temporada ocurrieron.

Pero eso es lo que le pediremos que haga hoy. No crea que será fácil. Acá no le pediremos que diga en qué temporada fue la Red Wedding o cuándo se murió Hodor. Estas serán preguntas difíciles. Ponga a prueba su memoria, pruebe qué tan intenso es usted con Game of Thrones y chicanee con sus amigos si obtiene un buen resultado.