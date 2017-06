Que soy una líder natural y me le mido a lo que sea.

Que soy inteligente y no temo decir lo que pienso.

No necesito superpoderes, así humana ya soy lo máximo

Me cuesta mucho confiar en los demás.

¿Cuál red social es su favorita?

¡Instagram! Me río con las fotos de animalitos y me divierto viendo qué hacen mis amigos.

No tengo una favorita. Uso todas para estar en contacto con la gente a la que conozco.

Siempre le seré fiel a Twitter porque me entretengo leyendo a gente que me parece interesante o chistosa.

Facebook me gusta y siempre será mi favorita porque me siento cerca de amigos que tal vez ya no estén a mi lado.