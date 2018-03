Detrás de cámaras: Perdidos en el espacio

La serie está establecida 30 años en el futuro, donde la colonización del espacio ya es una realidad y la familia Robinson está entre aquellos puestos a prueba y seleccionados para crear una nueva vida en un mundo mejor. Pero cuando los nuevos colonos son abruptamente desviados del camino hacia su nuevo hogar, deben forjar nuevas alianzas y trabajar juntos para sobrevivir en un peligroso entorno alienígena, a años luz de su destino original.

Perdidos en el espacio, un original de Netflix, es protagonizado por Toby Stephens ( Die Another Day) como John Robinson y Molly Parker (House of Cards, Deadwood) como Maureen Robinson, los líderes y padres de familia quienes luchan por mantener a salvo a sus hijos en medio de su distanciada relación.

Varados junto con los Robinsons, hay dos forasteros que se relacionan entre sí por las circunstancias y por un don mutuo para el engaño. La inquietante y carismática Dr. Smith, interpretada por Parker Posey (You’ve got mail), una maestra manipuladora con un plan inescrutable. Y el pícaro, pero inadvertidamente encantador, Don West, interpretado por Ignacio Serricchio (Bones, The Wedding Ringer), un contratista altamente calificado, quien no tenía intención de unirse a la colonia y mucho menos de aterrizar en un planeta perdido.

Haga clic aquí para ver más de Perdidos en el espacio en Netflix.