¿No sabe dónde ver This is Us? Aquí le contamos

This is Us

Prime Video

Mandy Moore y Milo Ventimiglia eran, antes de esta serie, dos estrellas adolescentes de la primera década del siglo. Moore empezó su carrera como cantante al estilo Britney Spears, mientras Ventimiglia se hizo un espacio como Jess, el novio rebelde de Rory Gilmore en Gilmore Girls. Todo esto cambió cuando, en octubre de 2017, se estrenó This is Us en la televisión estadounidense.

La serie, que está en su segunda temporada y actualmente se puede encontrar en el servicio Amazon Prime Video, narra la vida de Jack y Rebecca Pearson (Moore y Ventimiglia), y sus tres hijos, Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown, quien ha ganado los premios Emmy y Globo de Oro por su papel)

Lo interesante es que This is Us se mueve en varios tiempos: la adultez de los hijos, la juventud de los padres, su infancia, las crisis matrimoniales de ambos… Con una profundidad dramática que ya le ha valido varios premios y reconocimientos internacionales. Eso sí, no es para personas débiles de corazón: le arrancará amargas lágrimas desde el primer capítulo.