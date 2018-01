Es hora de ver The end of the f**king world

The end of the f***ing world

NETFLIX

Cuando uno es adolescente, cualquier incoveniente es “el fin del maldito mundo”. Sin embargo, para James y Alyssa, su primera cita se está convirtiendo rápidamente en el fin de su mundo. Primero, porque James (Alex Lawther, The imitation game) es un pequeño psicópata de 17 años que, harto de matar animales, sueña con “graduarse” de asesino y matar a una persona. “No siento nada”, dice, mientras confiesa que en su infancia sumergió su mano izquierda en una freidora sólo para ver si lograba sentir.

Alyssa (Jessica Barden, Penny Dreadful), mientras tanto, siente tanto que debe tomarse el tiempo para “sentir los colores” y sentirse, por un instante, libre. Suspira por James sin saber que es la elegida, y lidia con una vida familiar, como menos, disfuncional. Ambos emprenden un camino tan oscuro que al televidente se le olvida, por ratos, que está viendo una comedia.