Detrás del negro en los Globo de Oro

Desde la llegada de las estrellas, productores y directores de Hollywood hasta el monólogo de Seth Meyers, anfitrión de la ceremonia, el tema principal fue uno solo: el poderoso mensaje que las mujeres de la industria, hartas del acoso y la desigualdad, decidieron enviarle al mundo, y el cambio que esperan generar con él.

En primer lugar, las invitadas dejaron a un lado los colores vivos, tan usuales en eventos de ese tipo, para protestar, a través del negro, los escándalos de abuso sexual que hoy parecen ser pan de cada día en el mundo del entretenimiento.

Los movimientos Why we wear black y Time’s Up nacieron con la publicación de una carta en el New York Times el pasado primero de enero que anunciaba la iniciativa.

@lauradern #whywewearblack @timesupnow Una publicación compartida de Natalie Portman (@nportmanofficial) el Ene 7, 2018 at 7:48 PST

Ésta busca luchar contra el acoso sexual y la desigualdad de género. Con más de 13 millones de dólares recaudados, el movimiento cuenta con el apoyo de incontables actrices, artistas y activistas sociales.

Las activistas también asistieron a la gala

Varias actrices optaron por llevar como sus invitadas personales a mujeres miembros de organizaciones feministas, como muestra de su compromiso con la causa más allá del mundo del espectáculo. Por ejemplo, Meryl Streep fue acompañada por Ai-jen Poo, directora de National Domestic Workers Alliance, que se encuentra entre las 50 mejores líderes del mundo. Emma Watson fue con Marai Larasi, miembro de Black-feminist, defensora de los derechos de las mujeres y directora de Imkaan. Y Susan Sarandon fue con Rosa Clemente, periodista en contra del racismo, que apoya la justicia en la industria y a muchas otras causas sociales alrededor del mundo.

Las grandes casa de moda también se unieron al movimiento aceptando el reto que conllevaba renunciar al color para crear vestidos únicos y sorprendentes, teniendo en cuenta el evento y el mensaje que se buscaba transmitir. Gucci, Dior, Armani, Yves Saint-Laurent, entre otras muchas casas vistieron a las mujeres más importantes de la gala.

Muchos discursos estuvieron cargados de inspiración y emoción, pero Oprah Winfrey marcó la noche con sus palabras sobre el fin de una era, y la oportunidad de un nuevo día para las mujeres del mundo. Además de ser la primera mujer negra en recibir el premio Cecil B. Demille a toda una vida.

La presentadora desde un principio ha sido una de las principales aliadas del proyecto Time’s Up, su apoyo público y su interés por el tema se hicieron sentir en su discurso, donde agradeció a todas las magnificas mujeres y hombres que se unieron al movimiento.

“Este año nos convertimos en la historia, no solo una historia que afecta a la industria del entretenimiento, es una que trasciende a cualquier cultura, geografía, raza, religión o política. Para todas las niñas y mujeres que escuchen esto, les digo que hay un nuevo día en el horizonte, Y cuando ese nuevo día llegue, será gracias a todas las magníficas mujeres y hombres que lucharán por ser los nuevo líderes que guiarán los nuevos tiempos en los que nadie tendrá que decir: “Yo también”