The Bold Type: televisión para sentirse bien

Si es fanático de las series tipo The Fosters, donde cada capítulo termina con una enseñanza y el mensaje siempre es positivo, The Bold Type es lo que está buscando. Este programa gira alrededor de tres jóvenes mujeres (Kat, Sutton y Jane), que, cada una a su manera, vive su trabajo soñado en la revista Scarlet, algo así como una versión televisiva de Cosmopolitan.

Al contrario de lo que pueden esperar los fanáticos de ‘El diablo se viste de Prada’, su jefe Jacqueline (Melora Hardin, The Office) siempre tiene un consejo y una palabra amable para sus pupilas; además, el trío de protagonistas son excelentes amigas y la trama siempre se esfuerza por demostrar que la amistad y el cariño que se profesan no entra en conflicto con sus ambiciones profesionales. Da gusto ver una serie femenina donde no existen puñaladas a la espalda; quizá sea una visión más cercana a la realidad.