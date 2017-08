Una nueva oportunidad para How I met your father

Fox apostó por hacer una serie aparte del universo de How I Met Your Mother. Estos serían sus protagonistas.

El 31 de marzo de 2014 se emitió el capítulo final la serie ‘How I Met Your Mother’ y desde entonces se especula sobre la creación de un posible spin-off que dé continuidad a la historia.

Ese mismo año Carter Bays y Craig Thomas, guionistas de la serie original, enviaron un piloto a las productoras de CBS, bajo el nombre de ‘How I Met Your Dad’, un proyecto que no logró convertirse en serie a pesar de contar a Meg Ryan y Greta Gerwig entre sus protagonistas.

Luego, a principios de 2016, la cadena volvió a recibir una propuesta con el mismo nombre y con la participación de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, productores de la serie This Is Us (2017). Sin embargo, tampoco pasó la prueba.

Ahora la cadena FOX ha decidido comprar los derechos de la serie ‘How I Met Your Mother’, y hacer un tercer intento de la mano de la actriz y productora Alison Bennett, quien escribió toda la historia de ‘You’re the Worst’ (2014).

Bennett ahora tiene el reto de poner de acuerdo a Neil Patrick Harris (Barney Stinson); Jason Segel (Marshall Eriksen); Alyson Hannigan (Lily Aldrin); Josh Radnor (Ted Mosby) y Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) para volver a interpretar al quinteto de amigos.

Dana Walden, presidenta de Fox, confirmó por medio de un comunicado que la serie ya está en proceso y que probablemente podría estar lista a mediados de 2019: “Empezamos desde cero con Alison. La idea ya está en proceso y si vemos que hay una correcta ejecución de la serie la pondremos en nuestros canales”.



¿Le gustaría ver el spin-off de How I Met Your Father con el elenco original?