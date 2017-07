Cuatro preguntas con Samwell Tarly (John Bradley)

Sam está establecido en la Ciudadela, ¿pero eso no puede durar mucho, no?

Bueno, ese es el problema: Sam pensó que lo iban a recibir en el rebaño. Lo que descubrió es que sigue siendo tan extraño como siempre fue. Es obligado a hacer tareas domésticas, y solo tiene acceso a los libros para etiquetarlos. Y eso es cruel porque no quiso ir a la Ciudadela para tener una vida fácil; solo sabe que allí es donde va a participar en la guerra de la manera más eficaz. Entonces, estar ahí y descubrir que los Maestres de la Ciudadela se pasan el día discutiendo pequeñeces es algo difícil para él. Sam descubre que su verdadera pasión por el conocimiento como herramienta para el bien mayor es tan ridiculizada allí como lo era en el Castillo Negro.

¿Quién es el personaje de Jim Broadbent y cómo va a interactuar con Sam?

El personaje de Jim Broadbent es el Archimaestre Ebros. En síntesis, Sam es su camarero, hace todas las tareas domésticas, limpia las bacinillas y apila libros. Sam no esperaba eso. Creyó que aprendería inmediatamente, no imaginó que fuera a seguir teniendo una vida tan extenuante físicamente. Ebros es la persona que imaginas que va a abrazar a Sam paternalmente. Pero, sobre todo en las primeras etapas, Ebros está tan preocupado con las reglas, con los reglamentos y la burocracia como cualquier otra persona.



¿Cómo fue la experiencia de filmar esta temporada?

Una cosa que sentí en esta temporada fue que se podía sentir qué sucedía en otras áreas. Trabajamos en dos unidades todo el tiempo, y podías ver que en la otra unidad había 400 extras y 200 dobles de riesgo, entonces te dabas cuenta que ocurrían grandes cosas y se estaban filmando grandes escenas. ¡Yo me sentí más aislado que nunca, ya que en la mayoría de mis escenas estaba solo! Pero logré trabajar con Jim Broadbent…

¿Y cómo fue esa experiencia?

Creo que Jim es el único ganador del Oscar que tuvimos en la serie, entonces es un privilegio increíble contar con actores de ese nivel en Game of Thrones. Otras personas ya me habían impresionado antes, pero nunca me había sentido tan intimidado trabajando con alguien –Jim abre la boca y es perfecto–. Fue un privilegio.