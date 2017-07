Las 7 teorías más populares que podrían llevar al desenlace de Game of Thrones

Este domingo se estrena la séptima temporada de Game of Thrones, una de las series que más pone a la gente a crear teorías de conspiración. Desde que George R. R. Martin escribió los libros en los que se basa la serie, los fanáticos han investigado, conectado puntos y creado teorías que van desde “OK, eso tiene sentido” hasta “eso nunca va a pasar”. Entre tanta bulla, hay algunas teorías muy populares a las que vale la pena pararles bolas.

TEORÍA #1: NED STARK NO ESTÁ MUERTO

Uno de los momentos más sorprendentes de Game of Thrones fue la muerte de Ned Stark en la primera temporada. El patriarca de los Stark era el protagonista y su muerte fue la primera indicación de que en el universo creado por George R. R. Martin, nadie está a salvo. Pero también se puede decir que en este universo, muchos no están completamente muertos.

Esta teoría dice que Ned está vivo porque, antes de su ejecución, cambió de lugar con alguno de los Hombres sin rostro. ¿Con cuál? Con Syrio Forel, el entrenador de Arya. Algunas personas dicen que Syrio era uno de los Sin rostro; otras dicen que J’aqen fue quien les ayudó a cambiar de cara. El caso es que como Ned, Syrio y J’aqen estaban capturados en el mismo lugar, cambiaron de lugar.

Sin embargo, esta teoría deja muchas preguntas, entre esas: ¿dónde ha estado Ned todo este tiempo? El regreso de Ned no le agregaría nada a la historia y solo enredaría las cosas un poco más en una historia que no necesita más enredos. Además, que el padre de los Stark esté vivo le restaría importancia al crecimiento de personajes como Jon, Sansa y Arya, quienes cambiaron tanto desde la muerte de su padre.

TEORÍA #2: JAIME VA A MATAR A CERSEI

Este sería un final trágico, satisfactorio y hermoso para una de las historias de amor más retorcidas del universo de Game of Thrones. Jaime asesinará a su hermana así como asesinó al rey Aerys Targaryen.

Esta teoría viene de una profecía que una bruja le dijo a Cersei cuando era una niña. Dos partes de la profecía se han cumplido: Primero, que ella no se casaría con el príncipe (Rhaegar) sino con el rey (Robert). Segundo, que sus tres hijos se morirían (QEPD Joffrey, Myrcella y Tommen Baratheon). La tercera parte dice que el “Valonqar” (“hermanito” en Valirio) la asesinará con sus manos.

Cersei siempre asumió que el que la asesinaría sería Tyrion pero tal vez la profecía se refiere a Jaime. La única inconsistencia de esta teoría es la parte de que la asesinará “con sus manos”, porque en este momento Jaime solo tiene una mano real y otra falsa. ¿Esto lo descalifaría? Seguro lo sabremos esta temporada.

TEORÍA #3: BRAN CAUSÓ TODO LO QUE PASA EN LA SERIE

En la sexta temporada vimos que, además de poder ver el pasado, Bran Stark puede manipularlo también. Hay muchas teorías que hablan de las posibilidades que tienen los poderes de Bran y todas lo conectan con momentos importantes en la historia de Westeros.

Una de las teorías más populares dice que, así como Bran le destruyó la mente a Hodor al viajar en el tiempo, el joven Stark también fue quien le jodió la cabeza al Aerys Targaryen, el rey loco. En sus últimos años de vida, Aerys (el papá de Daenerys), fue famoso porque hablaba solo y oía voces. Jaime Lannister, quien lo asesinó, dijo que sus últimas palabras fueron “quémenlos a todos” una y otra vez. La explicación para esto sería que Bran viajará al pasado para aconsejarle al rey que queme a los White Walkers pero, como pasó con Hodor, todo terminará mal.

Otra teoría que conecta a Bran con cosas importantes del pasado es una que dice que este Bran Stark es todos los otros Bran que existieron en la historia. El más famoso de todos fue “Bran, el constructor”, un antepasado de los Stark que construyó The Wall hace muchos miles de años.

TEORÍA #4: TYRION ES UN TARGARYEN

Una de las teorías más populares ya se confirmó: Jon Snow es un Targaryen (hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen). Ahora, la siguiente sorpresa, según esta teoría, es que Tyrion es también parte de la familia. Sus papás serían el rey loco Aerys Targaryen y Joanna Lannister.

No es un secreto que Tywin Lannister odiaba a Tyrion y que nunca lo consideró hijo suyo. La explicación es que él siempre supo que Tyrion fue producto de la obsesión que tenía Aerys con su esposa. Esto significaría que es medio hermano de Daenerys y que junto a ella y a Jon (los otros dos Targaryen vivos), se montarán en los tres dragones para conquistar Westeros y derrotar a los White Walkers.

En los libros, Tyrion no tiene pelo dorado como Cersei y Jaime, sino que tiene pelo rubio pálido, como el de Dany. Además, así como Dany y Jon, Tyrion ha soñado varias veces con dragones y cuando conoce a dos de los dragones en Mereen, los libera y sale sin un rasguño de la cueva. Finalmente, los tres personajes tienen características en común: los tres fueron los rechazados de sus familias, los tres son el tercer hijo, los tres han tenido historias trágicas de amor y las mamás de los tres murieron en el parto. Ya sabremos si todo es una coincidencia.

TEORÍA #5: JON ES AZOR AZHAI

Ninguna serie de fantasía estaría completa sin un héroe prometido por alguna profecía y en el universo de Game of Thrones ese príncipe prometido tiene nombre: Azor Azhai. Los seguidores de R’hllor, el dios de la luz, creen que Azor Azhai reencarnará para detener a los White Walkers. Melisandre creía que ese guerrero prometido era Stannis Baratheon pero ahora está convencida de que es Jon. En el libro ella le pide a R’hllor que la deje ver a Azor Azhai y el dios solo le muestra nieve.

Pero Jon no es la única opción que los fanáticos de la serie tienen como reencarnación de Azor Azhai. En la lista de posibles guerreros prometidos están Jaime Lannister, Daenerys Targaryen y hasta Davos Seaworth. De estos, la teoría de que Davos sea el prometido por la profecía ha ido cogiendo fuerza y si tenemos en cuenta que George R. R. Martin le dijo al actor Liam Cunningham un secreto sobre el final de la serie, todo puede ser posible.

TEORÍA #6: HABRÁ DRAGONES DE HIELO

En el universo de Game of Thrones hay muchas menciones de los dragones de hielo, especialmente en las historias que Old Nan les contaba a los niños Stark. Que hay uno escondido debajo de The Wall, que es bueno, que es malo, que se puede controlar con magia, que solo un guerrero en especial puede controlarlo, en fin, historias hay muchas. Y ahora que el invierno ya llegó y el ejército de White Walkers quiere atravesar el muro, la aparición de los dragones de hielo parece inevitable.

Hay dos posibilidades: que los dragones de hielo sean buenos o que sean malos. Una teoría dice que uno de los dragones de Daenerys morirá en una batalla y que lo resucitarán como un dragón de hielo que Jon controlará. La otra teoría dice que quien controlará al dragón de hielo es el líder de los White Walkers, el Night King.

Sea quien sea el que se monte en el dragón de hielo, lo importante es que es probable que veamos una batalla entre hielo y fuego antes de que la serie se acabe.



TEORÍA #7: QUE SAM ES EL NARRADOR DE TODA LA HISTORIA

Esta teoría dice, en resumen, que toda la historia que hemos visto no son eventos que están ocurriendo mientras los vemos, sino que son cosas que ya pasaron y que Sam Tarly es el narrador. Lo último que vimos de Sam es que llegó a la Ciudadela porque quiere convertirse en un Maester. Es allí donde, según la teoría, Sam aprenderá todo lo de la historia pasada y registrará los eventos que ocurrieron desde la primera temporada como si fueran un capítulo más en el libro gigante de la historia de Westeros.

Esta teoría no cambia nada de lo que ha pasado ni tiene repercusiones en lo que veremos más adelante, pero sí significa que todo lo que hemos visto estuvo narrado desde el punto de vista de Sam. Eso explicaría por qué Jon Snow es un personaje con tan pocas fallas y por qué los Lannister son tan malvados. O sea, esta es una teoría que le emociona a los ñoños más ñoños que discutirán qué tan confiable es Sam como narrador.