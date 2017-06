Sam Underwood, el nuevo integrante de Fear The Walking Dead

¿Ha sido fan del programa desde que empezó?

He sido fan desde que empecé a verlo, pero no empecé a verlo cuando lo estrenaron. Sí, siempre he estado consciente del programa, he sido fanático del trabajo de Kim Dickens toda la vida, y cuando lo empecé a ver me encantó el trabajo de Frank Dillane también.



¿Es fanático de The Walking dead también?

Reconozco que solo he visto un par de capítulos de The Walking Dead. Creo que estoy muy atrasado, necesito un par de años para ponerme al día, siento que he decepcionado a AMC. (risas)



¿Cree que el virus que convierte a la gente en zombies es una reflexión sobre la vida cotidiana con la tecnología moderna y las redes sociales?

Absolutamente, hay muchísimos paralelos que se pueden hacer entre el apocalipsis zombie o la infección que se apodera de la gente. En general hay muchas formas de alienación, como la xenofobia. Sí, la tecnología es una muy importante, cómo la tecnología y las redes sociales han consumido nuestras generaciones más jóvenes.

Creo que es por eso que hemos pasado de los programas de vampiros, que eran tan populares, a los de zombies, en los que la gente anda caminando por ahí sin tener un modelo a seguir, solo son hambrientos y codiciosos, solo quieren consumir, y creo que tiene que ver con el capitalismo, por ejemplo, con tantas otras cosas en el panorama político, la discriminación y la xenofobia, por ejemplo. Creo que tiene que ver con muchas cosas y por eso es tan popular.

Creo que la gente quiere ver programas en los que la humanidad sobrevive a los zombies porque hay un paralelo directo de alguna manera hacia sus propias vidas.



Si hubiera una invasión zombie, ¿cuánto tiempo cree que sobreviviría?

Creo que me daría unos buenos seis meses. Lo que me choca del apocalipsis zombie es que los zombies no corren realmente rápido. Por eso me gusta tanto la película 28 days later, porque ellos pueden correr y perseguirte. Eso es aterrador. En cambio en Fear the walking dead o The walking dead, ¡sólo están caminando! Así que creo que si me mantuviera lejos de su camino me podría ir bastante bien, aunque a lo mejor me arrinconarían o me quedaría exhausto en algún punto, o me daría hambre. Así que démosle seis meses.

¿Qué o a quién sacrificaría si hubiera una invasión zombie?

Sacrificaría a mis suegros. No, mentiras. No sé, no podría sacrificar a mi perro, quizás primero sacrificaría al gato.

¿Y qué incluiría su kit de supervivencia?

Una pistola con muchísimas municiones, un montón de barras de proteína, un montón de buen vino, especialmente Lecouvey, un gran viñedo, y unos tenis también, para entretenerme.