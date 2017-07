American Gods, de la página a la pantalla

En la foto principal: Ian McShane y Ricky Whittle como Mr. Wednesday y Shadow Moon, los personajes principales

Hace 17 años, Neil Gaiman escribió un libro sobre dos cosas que a primera vista parecen distintas: los dioses mitológicos y la identidad estadounidense. En el momento de su publicación, el autor británico llevaba ya casi dos décadas viviendo en Estados Unidos y desde el principio el país lo cautivó con su inmensidad, su mezcla de culturas y, sobre todo, su identidad difícil de definir. A Gaiman le causó mucha curiosidad el hecho de que Estados Unidos es el único país que todavía se pregunta cuál es su identidad, cuál es ‘the real America’. En su novela, eso era lo que él quería explorar: el alma de Estados Unidos y sus mitos fundacionales.

Después de varios borradores, Gaiman publicó “American Gods” en el 2001 y en poco tiempo se convirtió en un best seller. La novela fue un éxito, además, entre los críticos y se ganó un montón de premios, entre ellos un Hugo y un Nebula, premios importantes en la literatura de ciencia ficción y fantasía. Durante estos 17 años, “American Gods”, como casi todos los libros publicados por Gaiman, tiene una base apasionada de fanáticos que le hablan a todos sus conocidos de las maravillas de la novela.

Ahora que la cadena de televisión Starz está a punto de lanzar una serie de televisión basada en el libro, los fanáticos están más alborotados que nunca y sus filas crecen sin parar. Pero tal vez usted nunca ha oído de nada de esto y se pregunta: “¿Qué es lo que tiene de especial el libro como para que le hayan hecho adaptación?”, “¿Debería leerlo antes de ver la serie?”, “¿La serie sí vale la pena?” o incluso “¿De qué carajos se trata esa vaina?”. Tranquilo, hoy resolveré todas sus dudas.

Bruce Langley y Gillian Anderson como los (nuevos) dioses: Tecnología y Media.

ES UNA HISTORIA DE INMIGRANTES

“American Gods” es un libro en el que los dioses antiguos fueron traídos a Norteamérica por los inmigrantes hace muchos años. Cuando los esclavos llegaron en barcos, trajeron sus dioses africanos; cuando los vikingos llegaron, trajeron sus deidades nórdicas, y así pasó con cada tribu o grupo étnico que pisó Estados Unidos. Ahora, siglos y a veces milenios después de haber sido adorados y de ayudar a formar lo que es el país más poderoso del mundo, estos dioses están olvidados. Ahora la gente adora a otros dioses como la tecnología o la televisión. La novela de Neil Gaiman narra la batalla entre estas dos facciones de dioses y en el medio de todo está el personaje principal, Shadow Moon.

MÁS RELEVANTE QUE NUNCA

Hace poco tuve la oportunidad de conversar con Neil Gaiman y con los creadores de a serie sobre la importancia de volver a contar esta historia. Hace 17 años, Gaiman no se imaginó que temas como la inmigración y la identidad americana despertarían tanto fervor. Ahora le impresiona leer titulares como “¿Será American Gods la serie más política del 2017?” y le asombra leer comentarios de personas alteradas que proponen boicotear la serie (aunque “boicotear” no es la palabra correcta, dice el autor, porque lo que van a hacer es sencillamente no-ver-la-serie). Para Gaiman es increíble que existan personas que sienten que su identidad, su visión del mundo, es amenazada por un programa de televisión que habla de cosas que deberían ser obvias.

La postura de la serie, del libro, de Gaiman y de todos los involucrados en la producción es clara: lo que hace que Estados Unidos sea este lugar único, rico, extraño y grande es la mezcla de culturas, razas y tradiciones de todos los inmigrantes que han pisado el país. La serie, así como el libro, hace un excelente trabajo al mostrar lo injusta, solitaria y con una tendencia al rebusque que puede llegar a ser la vida de los inmigrantes en Estados Unidos.

MEJOR SERIE QUE PELÍCULA

Gaiman siempre pensó que hacer una adaptación audiovisual de “American Gods” era imposible. La novela es muy larga, no tiene una forma fácil de seguir, tiene muchos capítulos sueltos, en fin, no es algo que uno lea y diga “¡Ah, claro! ¡Esto sería una peliculaza!”. Pero, en sus palabras, el mundo cambió y de repente la televisión se convirtió en un medio perfecto para narrar historias que se toman su tiempo.

Emily Browing como Laura Moon

Primero hubo negociaciones con HBO pero al final el trato se cerró con Starz, la cadena de televisión responsable de series como Outlander y Spartacus. Los escogidos para escribir la serie fueron Michael Green (Heroes, Logan) y Bryan Fuller (Hannibal, Pushing Daisies), dos mentes creativas y con estilos visuales fuertes que, además de talento, tenían la ventaja de ser fanáticos de la novela. Cuando Gaiman los conoció y habló con ellos, dijo: “está bien, esto va a funcionar”.

LA ADAPTACIÓN ES MUY FIEL

La buena relación entre Gaiman, Fuller y Green resultó en algo que casi nunca ocurre en las adaptaciones: que el escritor del libro apruebe todo lo que se va a ver en la pantalla. Gaiman revisó todos los guiones, Fuller y Green le pidieron opiniones cuando tenían dudas sobre alguna escena y los actores le consultaron sobre la historia de los personajes. El resultado es una de las series más colaborativas y fieles al material original que yo haya visto en mi vida.

Vi los primeros cuatro capítulos junto a mi hermana, quien no ha leído el libro y me gustó mucho el hecho de que sus reacciones fueron las mismas que yo tuve mientras leía el libro. “American Gods” es una novela que se toma su tiempo en decir qué es lo que está pasando y durante al menos cien páginas es normal que el lector se pregunte qué es lo que está pasando. La serie conserva esa sensación de desubique y confusión que tiene el libro, algo que me parece refrescante en una época en la que las series pecan por sobre-exposición y asumen que el televidente es bruto y hay que darle todo masticado.

Neil Gaiman, autor de la novela original

Además, cualquier persona que haya visto “Hannibal” o cualquier serie de Bryan Fuller, sabe que puede esperar toda una travesía visual en “American Gods”. Los efectos, los colores, los paisajes, las secuencias de sueños, el vestuario, todo es perfecto y captura el mood al mismo tiempo fantástico pero realista del libro.

PERO SÍ HAY CAMBIOS

Aunque es una serie muy fiel al libro (puedo jurar que no omite ninguna parte o capítulo del libro), Fuller y Green decidieron que necesitaban hacer algunos cambios. Pero a diferencia de otras adaptaciones de libros, los cambios aquí no implicaron recortar cosas. El primero y más obvio cambio es que en el libro Shadow Moon es un personaje extremadamente calmado y silencioso. La mayoría de cosas que pasan en la novela, las experimentamos a través de los pensamientos de Shadow. Pero en una serie no se puede poner a un tipo a pensar durante 50 minutos, a menos que uno quiera hacer la serie más aburrida de la historia. Lo que tuvieron que hacer, entonces, fue cambiar un poco la personalidad de Shadow y volverlo más expresivo y activo.

El segundo cambio es más bien una expansión de la novela. El libro “American Gods” está contado desde la perspectiva de Shadow y de su viaje junto a Mr. Wednesday y otros dioses, o sea, hombres por todos lados. Entonces, aunque Bryan Fuller es muy fan del libro, dijo “necesitamos más mujeres”. En la novela, Shadow tiene una esposa llamada Laura pero su personaje es la clásica “esposa que muere para que el protagonista empiece su viaje”. En la serie, Fuller y Green decidieron darle una historia a Laura y le dedican todo un capítulo a su vida, a explicar por qué ella era como era y por qué hizo las cosas que hizo. Y así como Laura, los demás personajes femeninos crecieron y evolucionaron para ser mucho más de lo que eran en el libro.

LA SERIE VA PARA LARGO

Como es tan fiel al libro y además expande líneas de la historia, la serie “American Gods” se toma su tiempo. Antes de verla, pensé que tal vez iban a usar el material de la mitad del libro para hacer una temporada y que iban a usar la otra mitad para la segunda. Pero al ver la serie caí en cuenta de que la primera temporada será apenas un cuarto del libro.

Según Gaiman, el libro da suficiente material para hacer hasta cinco temporadas. Cuando la serie vaya en su quinto año (si es que no la cancelan antes como hacen con todas las series de Bryan Fuller porque el mundo es un lugar injusto), Gaiman ya debería haber publicado la secuela de American Gods. De todas formas, si no alcanza a terminar el libro antes de la quinta temporada, él ya les contó a Fuller y a Green lo que va a pasar después, porque hay escenas, frases o personajes que parecen irrelevantes ahora pero que serán importantes en la próxima novela. Así que, si los dioses son bondadosos, habrá “American Gods” para rato.



American Gods se estrena el 1 de mayo por Amazon Prime Video.