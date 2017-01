Carrie- Anne Moss se une al elenco de Humans

¿Qué puede contarnos de su personaje, la doctora Athena Morrow?

Soy una científica que se especializa en inteligencia artificial. ¡Me encanta interpretar a personas inteligentes! Ella está en Estados Unidos haciendo una investigación muy ‘guerrera’, muy poco glamurosa, y tiene muy poco presupuesto, pero está convencida de lo que está haciendo. Cuando recibe la oferta de irse al Reino Unido con todos los recursos para llevar su trabajo a otro nivel, es cuando entra a la trama. Empiezas a entender por qué está allí, y sus motivaciones que son muy personales y muy tristes.



¿Cómo fue trabajar con el director, Dan O’Neil?

Él es fantástico. Los robots son impresionantes porque están llenos de humanidad, que se siente y por eso me encanta. He convertido a varias personas en fanáticas del programa y creo que es por lo humanos que son los personajes. La historia está muy bien escrita, todo el mundo es importante.

En una escena, mi personaje está hablando de la forma como los humanos tratan a los ‘synths’ (robots), cómo los deshumanizan, y es la misma forma como tratamos a los animales en la vida real. La pregunta es “Quién decide qué es importante? ¿Qué podemos hacer para que toda la humanidad se preocupe por todo el mundo?” Es una pregunta muy complicada.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención del drama en Humans?

Creo que me interesé por todos los personajes. Cada capítulo tiene una experiencia muy visceral. Me encantan las actuaciones, me encanta la narrativa, me encanta pensar “oh por Dios, ¡qué tal que esto pasara de verdad?” y lo cerca que estamos de que suceda en la vida real.

Lo que me afecta es cómo son de brutales las personas con los ‘synths’. Hay que estar muy desconectado de uno mismo para ser así de violento y furioso. Parece como si estuvieran desahogando toda su rabia porque no quieren mirarse al espejo.

Hay muchas cosas interesantes en la primera temporada y no sabría por dónde empezar. Me encanta la familia principal, me encanta lo real que es el matrimonio, sus hijos, y cómo es de real la relación con los padres. También me encanta el personaje de William Hurt y si relación con la ‘synth’ Odi. Ese es un gran camino.

¿No sería capaz de depender de una máquina? (Los robots en esta serie hacen todo por los humanos)

No es que no quiera depender de nada, sino que prefiero tener mi vida en mis manos. La vida es un poco complicada pero así es la vida.



La gente cada vez busca más formas de facilitarse la vida: “Ojalá alguien fuera a hacer el mercado por nosotros, ojalá alguien cuidara la casa o a los niños…”

¡Exacto! Deja de haber vida. Creo que estamos empezando a darnos cuenta de que hay otra forma de vivir. Creo que la gente está volviendo a una forma de vida más sencilla, buscando casas más pequeñas, ese tipo de cosas. Yo no vivo en una casa pequeña pero me gustaría porque son más fáciles de manejar y de limpiar. Eso me encanta de la serie, que nos pone a reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy en día y nos lleva a otro nivel.

De una u otra forma, los humanos en la vida real se parecen cada vez más a los ‘synths’ del programa. Con el exceso de cirugías plásticas ya no estamos envejeciendo de la misma forma, y nos estamos separando de nuestras emociones. ¿Está de acuerdo?

Sí, creo que ese es un buen punto. Los niños crecen ahora, ven a los adultos y creen que eso es lo que significa ser humano. Aunque vemos el programa y pensamos en el futuro, uno podría decir que está pasando en realidad.

A menudo parece como que ya no hay autenticidad. No valoramos la autenticidad. Pero creo que hay esperanzas, mucha gente joven que pregunta “¿qué demonios está pasando?

No queremos estas vidas desconectadas”. Espero que ese sea el caso.

Obviamente, esta no es la primera vez que usted trabaja en un proyecto de ciencia ficción. ¿Tiene un gusto especial por este tipo de obras, que son futuristas y filosóficas?

Sí, pero es raro porque realmente no me interesa la ciencia ficción, es más por la forma como está contada la historia.

¿Cree que la ciencia ficción le da al escritor una salida para contar historias más complejas?

Sí, creo que da mayor libertad de contar la historia, pueden ser más complejas y avanzadas, ¡cosa que me encanta!

¿Todavía le preguntan por The Matrix?

¿Que si me reconocen? Sí, a veces. O la gente se me acerca porque cree que me conoce de alguna parte…

Es que Trinity es un personaje icónico…

¡Gracias! Pero también está Chocolat, Memento, y hasta Jessica Jones, donde estoy ahora. La gente realmente ama The Matrix. Yo la amo. Sí, es icónico y es grandioso que me reconozcan por eso, pero eventualmente, al final de mi vida, es solo una de las cosas que he hecho. Pero sí, es importante, y tuvo un efecto sobre los personajes femeninos de las películas. Sólo me han llegado cosas buenas por haberla interpretado y estoy súper orgullosa de ella.

Pero creo que es un logro que no me imaginé. Lo veo ahora con más distancia y pienso “ah, por eso es que hago lo que hago”, y es lo que siempre quise. Cuando era niña siempre quise ser actriz y quería tocar a las personas, conmoverlas.