Noah Wyle, protagonista de The Librarians: “el cerebro es el arma más poderosa”

Flynn Carsen (Noah Wyle: ER, Falling Skies) tiene problemas de socialización. Está en su carrera número 22, no tiene novia, y vive con su mamá. Un día recibe una invitación misteriosa para una entrevista de trabajo en la Biblioteca Metropolitana de Nueva York. Entonces, lo que parece un trabajo aburrido en una de las mejores bibliotecas del mundo, se convierte en una vida llena de aventuras y viajes: la biblioteca guarda los artefactos más misteriosos de la humanidad. (Fuente)

Este era el argumento de película The Librarian, de 2004. Después de dos secuelas y una serie que ya lleva tres temporadas, podemos decir con seguridad que la historia de Flynn Carsen es todo un éxito.

Diners conversó con Wyle ad portas del estreno por Universal Channel de la tercera temporada, el domingo 8 de enero.

¿Qué podemos esperar de The Librarians y de su personaje, Flynn Carsen en esta nueva temporada de la serie?

Hay varios cambios esta temporada, pues estoy al frente y detrás de ellas. Cambiamos al productor este año, John Rogers dejó la producción, y esto trae un cambio en el estilo del programa y de muchas formas estamos más cerca de las tres películas que hicimos que de las dos temporadas anteriores. Tenemos al mismo productor de las películas (BUSCAR) por lo que estamos volviendo a un acercamiento bastante más cinematográfico de contar las historias. Cambiamos la forma como estamos escribiendo los guiones, así que tendremos más suspenso, más romance, más aventuras… lo estamos haciendo más entretenido.

También creo que este año vamos a tener temas un poco más oscuros y existe la posibilidad de que uno de los personajes principales no sobreviva a la serie. El villano de esta temporada es mucho más oscuro y peligroso.

Para mi personaje, Flynn Carsen, hay cambios personales. Al principio de la temporada es demasiado confiado en sí mismo, y rápidamente se dará cuenta de que el mal al que se enfrentan es mucho peor de lo que puede manejar.

Este año tuve la oportunidad de hacer todo tipo de cosas. Estoy en siete de los diez episodios, más de los que he estado en toda la serie, dirigí dos de ellos y escribí uno de ellos. Fue muy divertido.

Entre los roles de actor, productor, guionista y director de la serie, ¿cuál disfruta más?

Llevo mucho tiempo actuando y produciendo, cosa que me encanta, mientras que escribir y dirigir son pasiones nuevas. Me sorprende que cada día me llaman más la atención. Realmente disfruté escribir el episodio que escribí, y hacer parte de ese proceso colaborativo en el salón de los escritores antes de que empiece la filmación es muy interesante. Me sentí muy emocionado y muy cómodo en ese papel, participando desde el principio de la narrativa.

Además, me gusta decirle a la gente qué hacer (risas). Así que me siento muy cómodo en la silla del director. Disfruto mucho lograr que un grupo de gente se comprometa con una visión de las cosas y ver si podemos ejecutarla.

No he renunciado a la actuación, para nada, pero sí quiero seguir explorando esos dos nuevos aspectos.



¿Por qué cree que la gente disfruta tanto esta serie? No es fácil lograr que el público apoye con el mismo cariño una serie basada en las películas que ama…

Creo que es una mezcla de varias cosas. Las películas son populares porque cuando salieron no había muchas películas de ese estilo: un tipo que no parece acoplarse en ninguna parte de repente entra a un mundo lleno de aventuras… llevaba un tiempo sin hacerse. Pero creo que el programa tiene muchas cosas que le llaman la atención al público: es multigeneracional, puede verlo con sus hijos y con sus padres. Creo que es difícil entender por qué le podría gustar a tres generaciones distintas, pero se resume en que es un entretenimiento muy sencillo: tiene acción, tiene comedia, tiene escenas románticas, y tiene además un poco de historia con lo que los televidentes pueden aprender un poco.

Son unas personas cuya arma más poderosa es su cerebro y eso irradia algo muy positivo.



Usted y su personaje comparten el hecho de estar llenos de carreras y profesiones. ¿Se siente identificado con Flynn Carsen?

Creo que me relaciono más con su lado esquizofrénico. Estoy más sintonizado con su locura que con su cordura. Es increíblemente emocionante ir a trabajar todos los días y vivir la realidad con distintos sombreros. Tengo que echar mano de todo tipo de habilidades en varios niveles, y para algunos puedo estar preparado pero para otros no y simplemente tengo que reaccionar en el momento. Eso es muy emocionante. Nunca estado tan involucrado y tan asustado al mismo tiempo con mi trabajo. Estoy divirtiéndome mucho.



¿Qué es lo que más le atrae de la serie?

Es raro que le den a uno la oportunidad de trabajar en tantas áreas. Eso es lo primero. Estoy muy agradecido con TNT por darme ese permiso.

En segundo lugar, se siente como un proyecto familiar en muchos sentidos: cuando hice la primera película mi hijo tenía apenas 1 año, y ahora tiene 14 y tengo otros dos hijos, que crecieron en este set, han ayudado en las producciones, conocen al personal, conocen al elenco… filmamos durante el verano cuando están en vacaciones de su colegio, mi hijo mayor fue mi asistente de dirección en un episodio el año pasado, ven la serie todas las semanas… entonces es parte de mi vida familiar, está completamente ligado a ella.

The Librarians tiene mucho de historia real. ¿Cuál es el atractivo de las tramas históricas?

La historia es fascinante y utilizarla en nuestros episodios es una oportunidad para entenderla o analizarla de una forma divertida. Es chévere no solo contar, por ejemplo, la mitología griega y romana, sino además incorporarlas en nuestra trama. En el episodio que yo escribí hay desde el triángulo de las Bermudas hasta Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo.



Uno de sus papeles más importantes es John Carter en ER. En su opinión, ¿cuál de los dos personajes es más complicado, John Carter, o Flynn Carsen?

Tenía 23 años cuando empecé a actuar en ER y la serie terminó cuando tenía 38. Es una parte gigante de mi vida, y filmar 22 episodios al año durante 9 meses no da muchas oportunidades para jugar con el personaje; realmente te estás interpretando a ti mismo bajo otras circunstancias. Así que ER se siente muy autobiográfico. “Ese soy yo a los 22, ese soy yo a los 27, ese soy yo a los 31, a los 36”, etc. Probablemente también refleja lo que pasaba con mi vida personal entonces.

Flynn, en cambio, es pura irreverencia. Es mi oportunidad para ser un tonto, hacer el oso… es divertido caminar en sus zapatos. Diría que cada uno es difícil a su manera y ambos son igualmente gratificantes.

Cuéntenos del nuevo villano de The Librarians

Puedo contarles que este es realmente malo. Da miedo. Es Apec, el antiguo dios egipcio del caos, que se infiltra en la mitología general de la Biblioteca desde su comienzo, en la gran batalla entre el bien y el mal.

Esta gran batalla ha sido mencionada superficialmente tanto en la serie como en las películas, y este personaje tiene que ver con ella y con el miedo de que el mal en su estado más puro salga al mundo. Si ven las dos primeras temporadas, verán que la primera giró alrededor de Dulaque, quien quería soltar la magia al mundo, y en la segunda era Próspero, el villano de Shakespeare, que buscaba usar esa magia para rehacer el mundo.

Y ahora tenemos a Apec, que quiere soltar la magia, rehacer el mundo y destruirlo. Y tenemos que detenerlo.

The Librarians