Roadies: Cameron Crowe entró a la televisión con el mundo del rock

Cameron Crowe, el director de Almost Famous, vuelve con Roadies a su tema favorito: la trasescena del mundo del rock.

Roadies

Cameron Crowe sabe narrar el mundo del rock como nadie. Su película Almost Famous (2000) es una carta de amor a las estrellas del rock clásico que él mismo entrevistó cuando era un adolescente reportero de la revista Rolling Stone se convirtió en clásico desde su estreno, y le valió a Kate Hudson su única nominación al Oscar hasta el momento (y quizá la única que tendrá durante toda su carrera). En 2016 Crowe repitió la historia con Roadies, una serie que se enfoca en el equipo técnico de una banda que va de gira.

Luke Wilson y Carla Gugino son Bill y Shelli, los líderes del equipo y una especie de papás sustitutos para el grupo de jóvenes que trabajan incansablemente en la producción de cada concierto. Entre ellos resalta Kelly Ann (Imogen Poots, That Awkward Moment), una aspirante a cineasta que se esfuerza por derribar los muros que la separan del resto del equipo, su hermano Wes (Machine Gun Kelly), encargado de cuidar al hijo de uno de los músicos, y Reg (Rafe Spall), el nuevo gerente financiero del grupo que, con su estilo de negociante, levanta ampolla entre sus nuevos compañeros de equipo.

La banda, Staten House Band, está a punto de separarse; los miembros no logran estar en el mismo recinto a menos que estén sobre el escenario. Hay una exnovia (Joy Williams, de la fallecida The Civil Wars) que amenaza con contar los secretos de los músicos. El mánager solo aparece por teléfono. Los teloneros de la gira desaparecen después de un concierto. La gira parece maldita, y es tarea de este grupo de desadaptados sacarla adelante.

Crowe hace lo que mejor sabe con sus personajes, especialmente el de Wilson: un protagonista masculino en medio de una encrucijada moral enfocado en dejar atrás su pasado, una búsqueda permanente de la identidad y de la adultez. En medio del maravilloso mundo del rock and roll.

Vale mencionar también la aparición ocasional de músicos como John Mellencamp, Eddie Vedder, Jim James, The Head and the Heart, Halsey, y Jackson Browne, por nombrar unos pocos.