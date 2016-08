The Shannara Chronicles, para los amantes de las series de fantasía

¿Extraña Game of Thrones? The Shannara Chronicles no le va a curar la fiebre, pero hará el intento.

The Shannara Chronicles

SyFy

¿Extraña Game of Thrones? The Shannara Chronicles no le va a curar la fiebre, pero hará el intento. Es una producción de fantasía basada en los libros de Terry Brooks, filmada completamente en locaciones en Nueva Zelanda, por lo que no será difícil remontarse al Señor de los Anillos.

La historia se ubica en un futuro lejano, en el que razas como los elfos conviven (aunque en conflicto) con los humanos, los trolls, etc. Amberle (Poppy Drayton), una joven princesa elfa, debe emprender un viaje junto a una ladrona humana (Ivana Baquero, protagonista del Laberinto del Fauno) y un joven mitad elfo mitad humano (Austin Butler), que al parecer es el último de la línea de ancianos elfos guerreros, para salvar al árbol Ellcrys.

El árbol es el receptáculo de toda la magia en el mundo, y a medida que este va muriendo, van renaciendo antiguas razas mágicas que amenazan con acabar la paz mundial.

Si suena aburrido o demasiado complicado, solo le decimos “véala”. Es adictiva.