Robinson Díaz respondió el Cuestionario Diners

La dama de negro es…

¡Mi doctorado! Es ver consolidadas en una obra cosas que tenía pendientes por hacer.



Lo más difícil de interpretar a Arthur Kipps es…

La parte física. Estar dos horas sobre el escenario me exige entrenar cardio con una media de 140 pulsaciones por minuto. Es como si corriera, más o menos, 20 kilómetros en cada presentación.



La última vez que me asusté fue…

En un ensayo de La dama de negro vi una sombra detrás del escenario. No es por meter caña, pero me caí y si no es porque entreno me hubiera quebrado hasta el alma.

Me pone de mal genio…

Muchas cosas, soy muy neurótico; pero lo que más me molesta es la cultura del robo en Colombia, sacar ventaja a costa del otro me parece una canallada.

La clave del éxito es…

Irse por la calle 80 y coger la avenida 68, ahí encuentra el Éxito. También puedo decir que es sentirse feliz y así me siento luego de hacer cursos, talleres, procesos, y yo tengo más procesos que el 8.000.

Mi palabra favorita es…

Trabajo.

Mi talento escondido es…

Pintar y tocar trombón, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo, tengo que tener compasión conmigo mismo.

La gente dice que soy…

El muñeco de la ciudad.



Si tuviera que comer lo mismo por el resto de mi vida, sería…

Fríjoles con arroz, huevo y chicharrón.



Esta mañana me desperté…

Y me estiré en la cama como un gato, me persigné, le di gracias a Dios por un nuevo día y me quedé pensando en cómo tenía el cuerpo de bacano.

No esperen que…

Plante aquí.

La canción que siempre me pone a bailar…

El cantante, de Héctor Lavoe.

El último libro que compré fue…

La historia de la espada, de Richard Cohen.

Le tengo pánico a…

La oscuridad, y mucho.