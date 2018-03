Disco recomendado: American Utopia, de David Byrne

American Utopia

David Byrne

Nonesuch

Cuando uno piensa en David Byrne, ex líder de la banda Talking Heads, es muy probable que inmediatamente se le venga a la cabeza ese cantante siempre serio, vestido con un traje blanco demasiado grande para su cuerpo, que popularizó canciones como Once in a lifetime, Burning down the house o Psycho Killer en los años ochenta.

Pues bien, poco ha cambiado. Byrne sigue siendo esa especie de rockero intelectual, enfocado más en el pensamiento y en la técnica que en los éxitos radiales (que, sin embargo, no le son esquivos). Con dos best-sellers a cuestas (The bicycle diaries y How music works) y una gira de conferencias titulada “Razones para ser optimista” (que realizó durante los primeros días de 2018), Byrne sigue siendo un bicho raro en la industria musical.

Su nuevo disco, el primero en catorce años, le apuesta a un buen humor que sorprende en una época en la que todos parecen anunciar el apocalipsis. La letra de la canción “Everybody’s coming to my house”, por ejemplo, ilustra una fiesta de casa en la que todos son bienvenidos. Sin embargo, aunque la mayoría de las letras son confusas y suenan fantasiosas, esa es la esencia de Byrne. No esperaríamos nada más.

El disco cuenta con la participación del productor Brian Eno.