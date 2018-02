Playlist: ¿Se reunirán las Spice Girls?

Los fanáticos de las Spice Girls están frenéticos. Victoria (‘Posh’) Beckham publicó, el viernes por la mañana, una imagen de las cinco integrantes originales del grupo (Mel B., Mel C., Geri Halliwell, Emma Bunton, y la misma Beckham), lo que solo puede significar una cosa: vuelve la banda original de ‘Girl Power’.

Los medios ingleses rápidamente acabaron con la ilusión de quienes eran demasiado jóvenes para verlas en su apogeo, e incluso de quienes se perdieron su reunión en 2008. Aunque el grupo sí está planeando un regreso, este no incluye giras, canciones nuevas, o, en el peor de los casos, una secuela para su película de 1997, Spice World.

En cambio, lanzarán un segundo disco de grandes éxitos, que promocionarán en entrevistas, apariciones en la televisión china, un nuevo programa de talento, y una serie de comerciales. Cada una recibirá 10 millones de libras esterlinas, una cifra nada despreciable. Junto a ellas estará, como desde el principio, su manager, Simon Fuller.

De todas formas, celebramos la reunión del grupo y nos tomamos un rato para disfrutar sus mejores canciones. Cántenlas con nosotros, y cuéntennos en el espacio de comentarios si alguna se nos quedó por fuera.

Wannabe, 1996

Say you’ll be there (1997)

Spice up your life (1997)

2 become 1 (1996)

Viva Forever (1997)

Bonus track: Headlines (2007)