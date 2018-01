Convocatoria: Berklee College of Music busca becarios en Colombia

La prestigiosa universidad estadounidense Berklee College of Music entregará becas a instrumentistas y vocalistas que quieran estudiar en Boston.

Berklee College of Music, la escuela privada de música más importante del mundo, anuncia la realización de sus próximas audiciones en Colombia. Estas tendrán lugar en Bogotá, del 31 de enero al 2 de febrero de 2018. Dentro de la agenda del primer día se destaca una Clase Maestra gratuita y abierta al público: “Harmony and Analisys: expanding your compositional palette”, a cargo del Dr. Jeff Claassen, reconocido trompetista, compositor y educador.

El anfitrión de esta convocatoria es EMMAT: Escuela de Música, Medios, Arte y Tecnología, única institución en Colombia que tiene acuerdo de transferencia de créditos académicos con Berklee. Los interesados en aplicar pueden consultar este enlace.

“El objetivo es seleccionar a los aspirantes a becas para programas de título profesional. El proceso está diseñado para que los jóvenes puedan mostrar sus habilidades musicales; lo mismo que para valorar sus aptitudes y capacidades de desenvolvimiento en el entorno de Berklee”, afirmó Luis Santiago Sierra, Director Asistente de Iniciativas Globales de Berklee College of Music.

Luis Saldarriaga, productor de Despacito, es uno de los colombianos exalumnos de Berklee.

Los solicitantes deben hablar inglés (acreditar examen TOEFL o IELTS) y haber completado el bachillerato, y la audición comprende los siguientes componentes: interpretación de una pieza preparada por el postulante; improvisación de una secuencia de acordes, un ‘blues’ sencillo o un tema estándar; una selección de lectura a primera vista y ejercicios melódicos, armónicos y rítmicos de entrenamiento del oído.

La entrevista, por su parte, proporciona a los solicitantes la oportunidad para expresar sus objetivos y aspiraciones; dar a conocer qué le ha llevado a dedicarse a la música; qué le motiva; cuáles son sus fortalezas y debilidades; identificar por qué Berklee es adecuada para cumplir esos objetivos; y finalmente, qué podría aportar al dinamismo y la riqueza cultural de Berklee.

Representantes de la institución viajan anualmente a más de 50 ciudades de los Estados Unidos, Europa, Asia, Suramérica y África en busca de instrumentistas y vocalistas con talento que deseen recibir formación universitaria en música. A través del proceso de audición y entrevista se estudia el otorgamiento de diferentes modalidades de becas para programas de título profesional.

Clase Maestra abierta al público

Dentro de las actividades que se realizarán en Colombia se destaca la Clase Maestra: “Harmony and Analisys: expanding your compositional palette” (Armonía y análisis: cómo expandir su paleta de composiciones), a cargo del Dr. Jeff Claassen, reconocido trompetista, compositor y educador.