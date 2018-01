Playlist: la última gira de Elton John

Sin embargo, vale aclarar que la gira, que empezará en septiembre de este año, tendrá 300 fechas y durará hasta 2020.

En Diners queremos honrar a quien nos ha dado horas incontables de alegría y compañía en momentos tristes, además de divertirnos con su cáustico sentido del humor y sus estrafalarias vestimentas, con sus mejores canciones.

Lea también: Elton John celebra 50 años de carrera con su disco Diamonds

Border Song, 1970

Este fue el primer sencillo del disco Elton John, de 1970, y fue el primer éxito que tuvo en Estados Unidos. Llegó al número 92 del listado de Billboard 100. Posteriormente, la canción Your Song lo convertiría en una estrella. El disco llegó al número 4 en el Billboard 200 y al número 5 en los listados británicos.

Saturday Night’s alright for fighting (1973)

El primer sencillo de Goodbye Yellow Brick Road, quizá el mejor disco de Elton John, estuvo prohibida en varias estaciones de radio pues se creía que incitaba a la violencia.

Tiny Dancer, 1972

Muchos de nosotros conocimos esta canción gracias a la película Almost Famous (2000) de Cameron Crowe. Desde las primeras notas de piano sabemos que se viene una canción que nos va a tocar el alma, y para el momento en que empieza el coro no podemos sino cantar desde lo más profundo de nuestras gargantas. Abrázame fuerte, Tiny Dancer.

Candle in the wind/Goodbye England’s Rose (1973, 1997)

Elton le compuso esta canción a Marilyn Monroe, y luego la volvió a componer para el funeral de su gran amiga, la princesa Diana de Gales. Es un misterio cómo logró completar la canción sin romper en llanto durante su presentación, en la Abadía de Westminster. La sangre fría de los ingleses, quizás.

Don’t let the sun go down on me (1974, 1991)

Aunque esta es una canción del disco Caibou, esta versión hizo historia cuando la cantó a dueto con George Michael en el estadio londinense de Wembley, en 1991.

Sacrifice (1989)

Aunque suene absurdo, pues para 1989 Elton John ya llevaba casi 20 años de carrera, este fue su primer número 1 en las listas británicas.

Nikita (1985)

Esta canción es un documento muy bello de los últimos años de la Guerra Fría. Como se ve en el video, Elton busca enamorado a una guardia soviética (Nikita) que vigila la frontera entre Berlín Oriental y Occidental. Mientras él sueña con llevarla a Occidente y vivir una vida de comodidades, sus compañeros le niegan el paso al otro lado de la Cortina de Hierro. Por supuesto, lo que sonaba raro entonces, es que Nikita es principalmente un nombre de hombre.

I’m still standing (1983)

Autoayuda, cortesía de Elton John.

I want love (2001)

Con un Robert Downey Jr. recién salido de la cárcel, Elton John volvió a las listas en el nuevo siglo.

¿Cuál es su canción favorita de Elton John? Cuéntenos en el espacio de comentarios.