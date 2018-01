‘Rest’, lo nuevo de Charlotte Gainsbourg

Charlotte Gainsbourg

Rest

Sería absurdo que Charlotte Gainsbourg, hija de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, la pareja icónica francesa de los años sesenta, no fuera una actriz, modelo y cantante talentosísima. De ahí que no sorprenda tampoco cuando Charlotte, quien ha protagonizado películas como Nymphomaniac de Lars Von Trier, tenga en su haber cinco discos de estudio que han sido laureados por la crítica.

En esta ocasión, además, contó con la participación de Paul McCartney en la canción Songbird in a Cage, y de Guy-Manuel, parte del dúo Daft Punk, en la canción que le da título al disco.