Camila Cabello rompió récords en iTunes

El primer disco de la exintegrante de Fifth Harmony se convirtió en la primera solista en alcanzar el número uno de 99 listas de iTunes en la historia de este servicio. Escúchelo aquí.

Camila Cabello

Camila

¿Recuerda a Fifth Harmony, esa famosa ‘girl band’ que llegó a las ondas radiales en 2016? Si la respuesta es negativa, no se preocupe, pues el público objetivo del grupo, creado por Simon Cowell en la versión estadounidense del reality X-Factor, no pasa los 20 años.

Sin embargo, el primer disco de Camila Cabello, la estrella del grupo que se lanzó en solitario en medio de una serie de peleas con sus compañeras y productores, sí va a llamar la atención, y mucho. Su primer sencillo, Havana, una referencia a las raíces cubanas de Cabello, lleva 21 semanas en las listas de los más escuchados de Billboard.

Por otra parte, el disco, que salió al mercado el pasado 12 de enero, se posicionó en el primer lugar de 99 listas de iTunes, convirtiendo a la joven cantante en la primera artista solista que logra esta hazaña. No es para menos, pues es un trabajo excelente. La revista especializada NME lo llamó “una primera impresión fuerte y sorprendentemente segura de sí misma”.