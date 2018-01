Murió Dolores O’Riordan, cantante de The Cranberries

O’Riordan fue una de las voces emblemáticas del rock en los años noventa, cuando The Cranberries llegó a las ondas radiales del mundo entero con su canción Linger, incluida en su disco Everybody Else is Doing it, so why can’t we.

Todavía se desconoce el motivo de su muerte, que confirmó el publicista de la banda: “La cantante irlandesa Dolores O’Riordan murió súbitamente en Londres esta tarde. Tenía 46 años. La cantante de la banda The Cranberries estaba en Londres para una corta sesión de grabación. En este momento no hay más detalles. Sus familiares están devastados de escuchar la noticia y han pedido privacidad en este momento tan difícil”.

NOTICIA EN DESARROLLO