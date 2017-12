Escuche lo nuevo de Sam Smith aquí

El ganador del Oscar lanzó su segundo álbum, “The thrill of it all”.

Sam Smith

The thrill of it all

Universal Music

Parece mentira que The thrill of it all sea apenas el segundo LP de este cantante, dado que en los últimos años se ha posicionado en el firmamento musical, hasta el punto de ganar un premio Óscar (en 2016, por la canción de la película Spectre), y parece como si estuviera en todas partes. Esta segunda producción sigue la misma onda de In the lonely hour, pues, como asegura la publicación Pitchfork, “no tiene sentido reinventar la rueda”. Las canciones son melodías que recuerdan el R&B de los años cincuenta (los papás de Marty McFly podrían haber bailado sus canciones en el prom) y, como asegura Pitchfork, “es una fórmula comercialmente impecable”.