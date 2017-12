Murió Johnny Hallyday, el “Elvis de Francia”

El mundo francófono llora hoy a un ídolo. Johnny Hallyday, una de las estrellas más importantes de la música francesa, quien se mantuvo activo durante más de 50 años y vendió más de 110 millones de discos, murió a los 74 años a causa de un cáncer de pulmón. El presidente Emmanuel Macron emitió un comunicado en el que afirmaba que Hallyday “trascendió varias generaciones y está inmerso en la memoria de todos los franceses”, mientras que el ayuntamiento de Bruselas (Bélgica) anunció que sus decorados navideños le rendirán homenaje durante todo el 7 de diciembre, tocando ininterrumpidamente su música.

Sin embargo, afirma el diario The Guardian, a pesar de ser un astro en el mundo francés, Hallyday obtuvo poco reconocimiento en el resto del mundo. Y aunque recibió 40 discos de oro y 22 de platino en Francia, nunca logró conquistar el mercado anglosajón a pesar de haber lanzado varias grabaciones en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Para el mismo Hallyday, el problema de la lengua intervenía con su amor por el rock and roll. “Nuestras palabras son muy largas, y en francés tienes que cantar tonterías. Simplemente no se puede cantar rock’n roll en francés”, afirma The Guardian, mientras que el diario USA Today lo llamó “la mayor estrella de rock que jamás has oído nombrar”.

A pesar de esto, su popularidad en Francia fue tal que el presidente Jacques Chirac lo nombró Caballero de la Legión de Honor en 1997. Según le dijo el periodista Philippe Le Corre a la BBC, “él le presentó el rock and roll a Francia. Es uno de los pocos cantantes que la gente dice que es un animal en el escenario. (…) Es increíble. La gente de todas las edades lo ama”.

Por eso hoy sus fans acuden en hordas a la mansión del cantante en Marnes-la-Coquette, al occidente de París.