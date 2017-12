El álbum navideño de Sia

En vez de irse por el camino seguro y grabar un disco con los “standards” navideños del mundo anglosajón, que hasta el cansancio aparecen cada año cantados por un grupo variopinto de artistas, la cantante australiana Sia lanzó Everyday is Christmas, una mezcla de tonadas bailables y alegres para quienes se toman en serio eso de las “fiestas” navideñas.

Everyday is Christmas contó con la participación de Greg Kurstin, uno de los compositores y productores más importantes del momento; Kurstin produjo la canción Hello de Adele, con la que ganó el premio Grammy a Grabación del año, canción del año, y álbum del año por el disco 25.

El primer videoclip del álbum, Santa’s coming for us, es una especie de episodio kitsch de una ‘sitcom’ surrealista y cuenta con la participación de Kristen Bell (Frozen), Dax Shepard (Punk’d), Henry Winkler (Happy Days), y Susan Lucci (All my children).

Por su parte, el video del Candy Cane Lane, es una creación animada de Lior Molcho, y hace parte de una trilogía que saldrá al aire en los próximos días.