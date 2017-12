Maroon 5 y sus pildoritas rojas

Maroon 5

Red Pill Blues

Interscope

A pesar de que el título del sexto disco de la banda liderada por Adam Levine hace referencias a la pastilla roja de Matrix, que saca a quienes la toman del mundo ilusorio creado por las computadoras y los lleva al mundo real, la música parece inmersa en un mainstream casi de receta. El diario The Guardian aseguró que, si bien las canciones son puro R&B, “aunque de una manera que no es para nada experimental: las apariciones de raperos invitados no pueden romper el sopor que a menudo se convierte en la norma”.