¿Qué escucha Manolo Bellon?

I Saw Her Standing There – The Beatles

La letra es, aparentemente, cursi, sin embargo es de una adolescencia eterna. Un pedazo dice: mi corazón hizo boom cuando crucé el salón, tomé su mano con la mía, bailamos toda la noche y me enamoré. Eso es puro amor adolescente. La escuché cuando salió, por allá en 1964.

Words – Bee Gees

Es de 1968 y tenía la letra escrita a máquina, doblada en la billetera; entonces, cuando entraba en plan de conquista la sacaba y la leía (…) Es una canción que tiene una de esas frases para enmarcar, dice: y solo son palabras, pero palabras son todo lo que tengo para robarte el corazón, eso es contundente.

Satisfaction – The Rolling Stones

Siempre me ha fascinado porque es rítmica y musicalmente muy agresiva, y la letra, con un mensaje de anticonsumismo –mira lo curioso, de un grupo consumista–, que habla sobre la satisfacción que se consigue con las cosas que anuncian en la televisión y elementos de ese estilo. Es una canción muy fuerte.

Stayin’ Alive – Bee Gees

A finales de los años setenta me acusaron de haber sido el promotor de la música disco en Colombia, lo cual es algo muy lindo. Esta canción es, sin duda, una de las más representativas de ese género.

El diccionario – Fernando Valadés

Valadés es un pianista y cantante mexicano. Esta es una de esas canciones que uno escucha cuando está chiquito y que de alguna forma marca. Me sigue pareciendo hermosa, romanticona.

Don Simón – Génesis

A esta canción le tengo un especial afecto. Me llamó Humberto Monroy (uno de los fundadores de la banda) y me dijo: “Manolo, ayúdeme que el disco no está bien y necesitamos que se difunda”. Entonces se me ocurrió decir en la emisora que si alguien había visto a don Simón, que por favor llamara a la emisora, la gente llamaba angustiada y tenga, pasé la canción y sonó, no sé qué tan exitosa fue, pero sonó.

Jesu Joy of Man´s Desiring – Johann Sebastian Bach

Me encanta la introducción, eso siempre me recuerda mucho a mis papás, que estaban muy metidos en la música clásica, mi mamá tuvo formación musical y mi papá también, como era lo correcto.

Great Balls of Fire – Jerry Lee Lewis

Elvis Presley es el rey del rock and roll, pero el verdadero rey es el que no lo pudo ser, Jerry Lee Lewis, un genio pianista cuyas manos alcanzaban dos octavas del piano. No puede ser menos que un genio.

Uptown Funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars

La escuché hace unos días con audífonos y se nota que es una canción supremamente bien producida, tiene una estructura la “hijuemichica”. No es una buena producción, es una superproducción.

Happy – Pharrell Williams

Es una de las canciones más espectaculares en los últimos años. Musicalmente no se trata de la más grandiosa, pero cuando alguien se sienta con la idea de escribir una canción sobre lo que se considera ser feliz y el resultado es ese, queda claro que es una maravilla, he dicho.