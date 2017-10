Escuche lo mejor de Carla Bruni

Carla Bruni

French Touch

Universal Music

Después de ser supermodelo y antes de ser primera dama de Francia, Carla Bruni fue una cantante famosa y respetada en ese país durante veinte años. Y lo hacía tan bien que su fanaticada afuera de su país es grande y robusta. Fanaticada que celebra el regreso de la cantante, que con su estilo de chanteuse moderna, voz rasposa y guitarra al hombro, canta covers tan distintos como Enjoy the silence, de Depeche Mode; The Winner Takes It All, de Abba; y hasta Perfect Day, de Lou Reed. Una delicia de disco de principio a fin.