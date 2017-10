Playlist: la música que escucha Manuel Medrano

El viento eres tú – Silvio Rodríguez

Me encanta su música porque gracias a él y a su poesía empecé a tocar guitarra y a escribir canciones. Esta, en particular, nunca me la aprendí, pero es una de mis favoritas.

Cotidiano – Chico Buarque

A través de Silvio conocí a este gran artista brasileño. Este tema es uno de sus mayores éxitos, me la sé al derecho y al revés, y tuve la oportunidad de cantarla en varias ocasiones.

Signos – Soda Stereo

Gustavo Cerati es uno de mis referentes musicales, lo sigo admirando profundamente. Y aunque me declaro fan de todas sus canciones, con esta tengo una conexión extraordinaria.

Vagabundo – Robi Draco Rosa

Es uno de los himnos del rock en español. Me gusta tanto que elegí este cover para tocarlo en Rock al Parque 2016.

Bohemia – Willie Colón

También se conoce como Mi sueño y es una canción que le dedicaría, sin duda, a la mujer que amo. Es una de esas letras románticas y sutiles que todos deben escuchar.

24K Magic – Bruno Mars

Algún día me encantaría compartir el escenario con este artista. Admiro la energía que desborda en todas sus presentaciones, su puesta en escena impecable y su estilo musical.

Beso de desayuno – Calle 13

Hice un cover para YouTube, pero nunca esperé que Eduardo Cabra, más conocido como Visitante Calle 13, me felicitara por esta versión. De hecho, la compartió desde su página y me emocioné mucho.

Sign of the times – Harry Styles

Hace poco escuché esta balada rock muy especial. La verdad que, en estos tiempos, me parece toda una obra de arte.

Passionfruit – Drake

Es una de mis canciones favoritas del álbum More Life. Con este disco, Drake marcó un precedente en su carrera musical y subió a otro nivel.

Gold – Chet Faker

Últimamente, no dejo de escuchar esta canción. Chet Faker se ha convertido en uno de mis artistas favoritos; me gustan tanto las historias que hay detrás de cada video como la mezcla de ritmos y géneros.