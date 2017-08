Conozca a The Ting Tings, los invitados especiales del Oktoberfest 2017

En Salford, un suburbio de Manchester, nacieron los Ting Tings, un dúo de indie pop que, desde 2008, está haciendo bailar a los amantes de la música mundial.

Con el éxito de That’s not my name, que se convirtió en un éxito radial del verano, White y DeMartino se posicionaron en todo tipo de escenarios, llegando incluso a ser invitados musicales en Saturday Night Live y recibir una nominación al Grammy en 2009 en la categoría Mejor Nuevo Artista.

Su pop, poderoso y súper bailable, será el show central del Oktoberfest 2017, el próximo 23 de septiembre.

